СК: 134 задержанных на протестной акции в Москве уклонялись от службы в армии

Следственный комитет отчитался, что 134 человека, задержанных в ходе несогласованной в центре Москвы 27 июля, «длительное время» уклоняются от службы в армии.

Сейчас в следственные органы уже поступили материалы на 16 из них для решения вопроса о возбуждении . При этом в ведомстве уточняют, что речь идет о 134 «жителях столицы». Ведется ли проверка в отношении приезжих, о массовом задержании которых отчитывалось МВД, не уточняется.