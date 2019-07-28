Полиция заявила, что более 600 задержанных на митинге в Москве были приезжими

Более 600 человек, задержанных за правонарушения на акции 27 июля в центре Москвы, не является жителями столицы. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по Москве.

«В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — говорится в заявлении ведомства.

На акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. 152 человека остаются в ОВД до понедельника.