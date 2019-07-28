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Сколько человек задержали в Москве на акции за свободные выборы

Источник: Meduza
Несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, проходившая 27 июля в центре Москвы, завершилась массовыми задержания. МВД отчиталось о 1074 задержанных. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» называет еще большую цифру. На часть задержанных были составлены административные протоколы, других отпустили из полиции без предъявления обвинений. Как минимум 152 человека были оставлены в ОВД на ночь. Списки задержанных <a href="https://ovdinfo.org/news/2019/07/27/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-u-merii-moskvy-27-iyulya-2019-goda" target="_blank">доступны на сайте</a> «ОВД-Инфо».
Несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, проходившая 27 июля в центре Москвы, завершилась массовыми задержания. МВД отчиталось о 1074 задержанных. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» называет еще большую цифру. На часть задержанных были составлены административные протоколы, других отпустили из полиции без предъявления обвинений. Как минимум 152 человека были оставлены в ОВД на ночь. Списки задержанных доступны на сайте «ОВД-Инфо».

Фото в анонсе: Шалим Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA