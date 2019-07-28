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Сколько человек задержали в Москве на акции за свободные выборы
06:30, 28 июля 2019
Источник: Meduza
Несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, проходившая 27 июля в центре Москвы, завершилась массовыми задержания. МВД отчиталось о 1074 задержанных. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» называет еще большую цифру. На часть задержанных были составлены административные протоколы, других отпустили из полиции без предъявления обвинений. Как минимум 152 человека были оставлены в ОВД на ночь. Списки задержанных
доступны на сайте
«ОВД-Инфо».
Фото в анонсе: Шалим Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA
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