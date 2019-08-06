Из-за младенца на акции 27 июля возбуждено уголовное дело, мать и отца хотят лишить родительских прав. Главное

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Прокуратура потребовала лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым ребенком. Соответствующий иск был направлен в Перовский суд Москвы. В пресс-релизе, который столичная прокуратура выпустила по этому поводу, говорится, что «в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда». Позже фраза про физический и моральный вред исчезла из пресс-релиза (его первоначальный вариант можно найти тут).

Акция 27 июля Тысячи протестующих провели день в центре Москвы — без лидеров и при жестком противодействии силовиков. Репортаж Кристины Сафоновой

Человек, которому передали младенца, — фигурант дела о массовых беспорядках Сергей Фомин. 31 июля у него прошел обыск, его допросили в качестве свидетеля и отпустили. 5 августа Следственный комитет сообщил, что Фомину заочно предъявили обвинение, он скрылся от следствия и объявлен в розыск. О действиях Фомина на акции 27 июля СК сообщил так: «Из открытых источников известно, что, покидая митинг, [он] взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Накануне об этом же рассказал Первый канал, ошибочно сообщивший, что Фомин уже арестован. Авторы сюжета назвали Фомина «специалистом по уличной тактике», который «деятельно руководил» беспорядками. До этого в соцсетях начал распространяться ролик про Фомина под названием «Кто и как радикализирует и направляет протесты в Москве?». «Дождь» сообщает, что кадры из ролика были сняты Центром «Э».

Кто и как направляет протесты в Москве? [ДокСФЕРА]

Фомин заявил, что на него «надели «кенгурятник» с его собственным годовалым племянником. После обыска и допроса 31 июля он разместил пост про акцию 27 июля в фейсбуке своей матери Татьяны Фоминой, объяснив, что у него самого телефон и компьютер забрали. По словам Фомина, во время митинга он призывал протестующих «уйти из-под дубинок ОМОНа» в Брюсовом переулке. «Я увел из Брюсова (сорвав свои голосовые связки) около тысячи человек. Мне никто за это не платил, я не состою ни в какой политической организации», — написал Фомин. После этого, по его словам, он вместе с колонной демонстрантов мирно прошел по Старому Арбату, выкрикивая лозунги «Честные выборы», «У меня есть голос» и «Москва выходи». «В конце Старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия, и надели на меня «кенгурятник» с моим годовалым племянником… потому что начали за меня беспокоиться», — заявил Фомин.

Родители ребенка Дмитрий и Ольга Проказовы подтвердили, что Фомин их родственник. После появления новости о том, что прокуратура хочет лишить их родительских прав, Проказовы 6 августа устроили у здания управления СК по ЦАО Москвы импровизированную пресс-конференцию. Они рассказали, что 27 июля вместе с Фоминым приехали погулять в центр города. Пара знала, что там проходит акция протеста, была солидарна с ней, но участвовать не собиралась: «с ребенком это было бы абсурдно». В какой-то момент они с Фоминым разделились, а позднее он вышел к родителям вместе с толпой протестующих. Проказовы прошлись с ними до Старого Арбата, а потом вместе с Фоминым пошли домой. «Серега мой лучший друг детства, он крестный моего старшего сына, он моей жены. В какой то момент я попросил его понести ребенка, мы дошли до метро. Нигде не было полицейских, оцепления, Росгвардии», — рассказал Дмитрий Проказов.

Пресс-конференция Дмитрия и Ольги Проказовых Радио Свобода

После появления младенца на митинге возбуждено уголовное дело по двум статьям: и , рассказала на пресс-конференции Ольга Проказова. По ее словам, поздно вечером 5 августа у них в квартире прошел обыск. Кроме того, супругов вызвали на допрос в СК. Они проходят по делу свидетелями, рассказал «Интерфаксу» их адвокат Максим Пашков (ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что они также являются свидетелями по делу о массовых беспорядках). Пашков, как и сами Проказовы, связал уголовное дело со «смонтированным роликом» про Фомина, который распространяется в интернете. Родители отрицают прозвучавшее в ролике утверждение, что они передали ребенка Фомину, чтобы тот прошел через оцепление. «Полицейских вообще не было, мы их не видели», — заявила Ольга Проказова.

За иск о лишении родительских прав прокуратуру раскритиковали члены СПЧ и Совфеда, а также детский омбудсмен Москвы. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что приход на несанкционированный митинг с ребенком и передача его кому-то не является для лишения родительских прав, поэтому прокуратура нарушает закон. «В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску», — поддержал Киркору уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова высказалась более осторожно: лишение родительских прав — крайняя мера, но привлекать детей к несанкционированным митингам недопустимо. Член Совфеда Валерий Рязанский в беседе с «Интерфаксом» посоветовал прокуратуре не пополнять «армию [сирот], которая и так насчитывает десятки тысяч человек».

Ольга Корелина