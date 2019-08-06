Прокуратура потребовала лишить супружескую пару родительских прав за участие в акции 27 июля

Прокуратура Москвы проводит проверки по фактам участия в акциях 27 июля и 3 августа в центре города несовершеннолетних и людей с маленькими детьми.

Ведомство, в частности, обратилось в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на акцию 27 июля с годовалым ребенком. В прокуратуре отметили, что «в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Как пишет Baza, человеком, которому супруги передали ребенка, был Сергей Фомин — фигурант «московского дела» о массовых беспорядках во время митинга.

Фомин — единственный из десяти фигурантов дела, который не находится под стражей: он объявлен в федеральный розыск. Как ранее утверждал СК, покидая митинг, Фомин «взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления».