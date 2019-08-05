Фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина объявили в розыск

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин скрылся от следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщил Следственный комитет.

О допросе Фомина в качестве свидетеля глава «Агоры» Павел Чиков сообщал 31 июля.

О действиях Фомина на акции 27 июля в СК сообщили лишь, что он, как стало известно «из открытых источников», «взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления».

Накануне об этом сообщалось в сюжете Первого канала. Авторы репортажа назвали Фомина «специалистом по уличной тактике», который якобы «деятельно руководил» беспорядками, «накачивал людей коллективными подпрыгиваниями, сопровождаемыми кричалками, в стиле украинских майданных технологий».

При этом Первый канал ошибочно сообщал, что Фомин уже арестован.