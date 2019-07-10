Задержан муж обвиняемой в госизмене, которую арестовали за раскрытие сотрудника ФСБ. Она говорила, что дело строится на фото со свадьбы

Антонина Зимина на мероприятии «Клуб друзей Фонда Горчакова-2015». Ноябрь 2015 года Страница Фонда Горчакова в фейсбуке

Сотрудники ФСБ задержали Константина Антонца — мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, которую в 2018 году обвинили в госизмене. Об этом «Интерфаксу» сообщили член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, адвокат Зиминой Иван Павлов, а также ее отец Константин Зимин.

По словам последнего, Антонец сказал ему по телефону, что «он задержан, что дело сфабриковано» и что «адвокатов нанимать не надо». Данных о том, в чем подозревают Антонца, нет. Константин Зимин предполагает, что дела его зятя и дочери будут объединены.

Евгений Еникеев заявил ТАСС, что Антонца, согласно его данным, подозревают по тому же делу о госизмене, что и Зимину. Он был задержан, когда пришел в следственное управление ФСБ «то ли по вызову следствия, то ли сделать передачу Зиминой», цитирует правозащитника РБК.

Антонина Зимина была арестована в 2018 году. «Новый Калининград» писал, что ее обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ. Адвокат Иван Павлов называл обвинения «совершенно необоснованными». «Теперь что, можно наказывать за распространение информации о сотруднике ФСБ, хотя все знают, что человек является сотрудником этого ведомства? Непонятно, в чем секретность этой информации», — говорил он.

Сама Зимина говорила правозащитникам, что единственным доказательством по делу являются фотографии с ее свадьбы. Как именно снимки были связаны с делом, неизвестно; адвокат Иван Павлов в 2018 году прокомментировал это словами, что «доказательств по делу… пока не предоставляли».

Антонина Зимина упоминается на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова как независимый эксперт, занимающийся странами Балтии. Знакомые Зиминой говорили «Коммерсанту», что из-за сотрудничества с фондом ей был запрещен въезд в Литву, где у нее живут родственники, и что ее, по собственным словам, якобы склоняли к сотрудничеству спецслужбы как России, так и Литвы.

И Антонину Зимину, и Константина Антонца в СМИ называли руководителями организации под названием Балтийский центр диалога культур. Сайта у этой организации нет; «Новому Калининграду» не удалось найти ее офиса. Антонец в 2018 году отказался давать изданию комментарии.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», которое возглавляет Иван Павлов, в 1997-2017 годах в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек. Летом 2019 года стало известно о нескольких новых делах — в госизмене заподозрили россиян Андрея Воробьева и Сергея Петушкова, подробности дел которых неизвестны, а также Романа Ковалева — коллегу арестованного годом ранее физика Виктора Кудрявцева. В конце июня был приговорен к 14 годам строгого режима за шпионаж гражданин Польши Мариан Радзаевский. По версии следствия, он пытался вывезти к себе на родину секретные комплектующие к ракетному комплексу С-300.

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Виктор Давыдов