ФСБ объявила о задержании россиянина Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 4 июля гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье . Подробностей в спецслужбе не привели. ФСБ ходатайствует об аресте Воробьева.

2 июля стало известно об аресте россиянина Сергея Петушкова, подозреваемого в госизмене. Материалы дел проходят под грифом «секретно».

По данным правозащитного объединения «Команда 29», в 1997-2017 годах в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек.