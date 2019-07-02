В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест гражданина России Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе суда.

Постановление об аресте было принято еще 25 июня. Материалы дела проходят под грифом «секретно» и не разглашаются.

Подозреваемый арестован до 24 августа, добавляет ТАСС.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», за 20 лет в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек. Наиболее резонансные случаи последнего времени — дела сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, аресты офицеров ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, которых неофициально связывали с группировкой «Шалтай-Болтай», а также уголовное преследование посетителей военных интернет-форумов Евгения Янко и Андрея Жукова.