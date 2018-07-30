Ученый из Ростовской области арестован за госизмену. Его обвиняют в передаче Вьетнаму информации о подлодках

Новочеркасского ученого и предпринимателя Алексея Темирева арестовали 19 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений Вьетнаму. Материалы дела 64-летнего Темирева засекречены, однако, по данным «Коммерсанта», оно может быть связано с утечкой закрытой информации о «весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ».

Темирев возглавляет малое предприятие «Мехатроника», которое сотрудничает с военно-морским флотом. По сведениям «Коммерсанта», компания создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей для дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Установка этого оборудования позволяет определять техническое состояние батарей в режиме реального времени и выдавать прогноз их работы. В 2010-2016 годах было построено шесть лодок этого проекта для Черноморского флота. До 2022 года планируется передать еще шесть Тихоокеанскому флоту.

Ученый работал с аспирантом из Вьетнама. Они вместе разрабатывали оборудование в конструкторском бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы» (ИРИС), совладельцем которого является Темирев. Адвокат арестованного Анна Полозова рассказала РБК, что именно передачу сведений о работе бюро ему вменяют в вину. Полозова утверждает, что никаких секретных сведений ее подзащитный не передавал. «Это все есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке», — сказала адвокат.

Темирева арестовали, когда он сам пришел в ФСБ. По словам Полозовой, ее подзащитный отправил в спецслужбу документы, которые он планировал передать другой российской фирме, для проверки на предмет наличия в них секретных сведений. Эти документы к возбужденному делу отношения не имеют.

Сотрудники «Лефортово», возможно, прятали ученого от правозащитников. Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, который на прошлой неделе несколько раз побывал в СИЗО, сообщил, что узнал об аресте только от адвоката Темирева. По словам Еникеева, работники СИЗО не предоставили ему сведений ни о полном списке арестованных по статье «госизмена», ни о вновь прибывших заключенных.

Арестованный ученый тяжело болен. У него установлен стент в сердце, диагностированы язва желудка и грыжа, он нуждается в хирургической операции. Евгений Еникеев также рассказал, что Темирев почти не видит из-за тяжелого заболевания сетчатки.