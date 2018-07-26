Жительницу Калининграда обвинили в госизмене на основе свадебных фотографий
Бывшая директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина, обвиняемая в госизмене, заявила, что единственным доказательством по уголовному делу являются фотографии с ее свадьбы.
Об этом написал в блоге член ОНК Евгений Еникеев, встретившийся с Зиминой в СИЗО «Лефортово».
О задержании Антонины Зиминой стало известно 19 июля. Никакие подробности выдвинутых против нее обвинений, как это часто бывает в случае дел о госизмене, не раскрываются.
С конца июня известно как минимум о четырех делах о госизмене, фигуранты которых были отправлены в московские СИЗО. В частности, широкий резонанс получило дело сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в передаче на Запад сведений о гиперзвуковом оружии.