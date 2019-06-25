Суд в Москве приговорил гражданина Польши к 14 годам за шпионаж. Его обвиняли в попытке вывезти из России комплектующие для С-300

Сергей Пивоваров / Sputnik / Scanpix / LETA

Мосгорсуд 25 июня признал гражданина Польши виновным в и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Суд проходил в общем порядке, но в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф «Секретно».

По версии ФСБ России, Радзаевский пытался организовать вывоз в Польшу продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался заключить сделку, сообщили в спецслужбе, не раскрывая деталей сделки. В ФСБ считают, что Радзаевский «действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб». О какой организации идет речь, не уточняется.

Радзаевский вину не признал, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. При задержании Радзаевский говорил, что приехал в Россию покупать запчасти. Адвокат Радзаевского Юлия Сорина собирается обжаловать вынесенный приговор. Она не согласна с квалификацией обвинения.

Мариан Радзаевский был задержан 21 апреля 2018 года и в тот же день заключен под стражу, сообщается в материалах суда о продлении срока его ареста. В этом же документе от 18 декабря 2018 года говорилось, что Радзаевского обвиняют в , что предусматривает меньший срок заключения, чем за шпионаж. Когда переквалифицировали статью обвинения, неизвестно.

В резолютивной части приговора, которую приводит «Интерфакс», сказано, что Мариан Радзаевский — индивидуальный предприниматель 1977 года рождения. Он работал в компании «Автотранс» из польского города Белосток. У него шестеро малолетних детей.

Александр Бакланов