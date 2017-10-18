Вокруг криптовалют, как это часто вокруг всего нового и малопонятного, сложилась своя субкультура. «Медуза» поговорила с инвестором в активы, связанные с блокчейном, и энтузиастом криптовалют Дмитрием Гориловским о том, как выросла эта субкультура, сколько в России людей, интересующихся криптовалютами и что будет с биткоином дальше.

Дмитрий Гориловский — бывший сотрудник компании и Yota и один из участников проекта YotaPhone, основатель и директор стартапа Woodenshark, который занимается воплощением в жизнь идей сторонних компаний (например, делает наушники с видеокамерой и трекеры для сноубордистов). Он также инвестирует в активы, связанные с криптовалютами (Гориловский попросил «Медузу» не называть конкретные активы).

Этот материал — часть спецпроекта «Медузы» о блокчейне и криптовалютах; целиком его можно посмотреть здесь.

— Как вы думаете, сколько в России миллионеров, которые сделали состояние на биткоинах?

— Ой, не знаю (чуть-чуть думает). Я бы сказал так: от пяти сотен до 3-5 тысяч. Да, разброс в 10 раз будет правильно дать. От 500 до пяти тысяч.

— Это люди, которые заработали на росте стоимости — те, кто рано вложился? Или уже есть люди, разбогатевшие на сервисах для инвесторов?

— На сервисах пока зарабатывают немного. В основном это те, кто купил биткоины в самом начале и не продал их сразу. Или купили эфиры в январе и — вот они могли стать миллионерами. И рублевыми и даже долларовыми.

Еще можно было сильно заработать на первой волне, когда биткоин впервые дорос до тысячи долларов (а потом снова упал до трехсот). Тогда случайных людей в этой сфере почти не было — даже в 2013-м еще их было мало, процентов десять, может быть, от общего числа. Они были на рынке не из интереса, а ради моментальной наживы. А сейчас, на последней волне роста появилось много энтузиастов и мошенников, случайных людей.

— Когда вы сами заинтересовались блокчейном?

— Помню, как мы с другом еще в 2004 году обсуждали скорое окончание патента на циклическую подпись — он истек в 2008-м. На основании этого всего блокчейн и появился.

— В 2004 году, за пять лет до создание биткоина?

— Ну да. Ведь что дает блокчейн? Свойство необратимости, которое не обеспечивается финансовыми институциями. Когда ты делаешь транзакцию по карте, ее необратимость гарантируется большим зданием под названием «Банк», в котором сидит куча белых воротничков. А в интернете все было обратимо: можно было закачать информацию, удалить информацию, можно было там переписать информацию. Необратимость в интернете достигалась с помощью регуляторов извне, с помощью физического мира. Блокчейн и циклическая подпись это изменили: они дали механизм достижения необратимости внутри электронного мира.

— Есть много историй про первые безумные транзакции с биткоинами — кто-то купил пиццу за 10 тысяч биткоинов, кто-то, как глава Сбербанка Герман Греф, покупал футболки по 12 биткоинов. У вас есть такая история?

— На дне рождения в 2011 году я раздал друзьям сто биткоинов в качестве подарков.

— Сто биткоинов?!

— Ну да, они стоили тогда по 7 долларов. Я решил приобщать людей к культуре блокчейна и раздавал биткоины.

— Не жалко было потом?

— Да нет. Ты же никогда не можешь предсказать будущее. Ну, а если б знал… Не знаю, не могу сказать. Нет, не жалею, потому что иначе бы уже умер бы от сожаления обо всех ошибках, которые я сделал.

— Как в мире инвесторов в криптовалюты относятся к таким людям, как Греф? С одной стороны, они вроде бы популяризируют дело, с другой стороны — внимание госбанка в той сфере, где почти нет государства, может быть лишним.

— Государство неизбежно придет в эту сферу. Обмен биткоинов на другие криптовалюты никто запретить не сможет. Могут мешать, биржи закрывать, но есть вещи, которые уже неподконтрольны. Но обмен биткоинов на доллары государству уже подконтролен. В принципе, и должен быть подконтролен — потому что на всяких мошенников, где бы они ни находились, надо иметь какую-то управу.

Греф молодец, он прогрессивный банкир. Мог бы, не знаю, просто бурчать, что это все хренота, которую нам нужно запрещать. Он уже не в этом лагере, за что ему большое спасибо. Понятно, что криптовалюты сейчас в самом начале пути, со всеми типичными для этого американскими горками. Но в том, что они с нами надолго, я не сомневаюсь.

Глава Сбербанка Герман Греф Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

— То есть вы считаете, что если не биткоин, то какая-то другая криптовалюта вырастет в действительно большую систему для международного обмена?

— Я думаю, что будет несколько якорных криптовалют — просто потому что людям нужна какая-то мера успеха. И будет еще 2 миллиона других криптовалют. У каждой компании — например, у Coca-Cola — будут свои криптовалюты, которые будут обеспечены, скажем, поллитром колы, и это будет серьезная альтернатива и фондовому рынку — и по объемам, и масштабам. Закончится тем, что у тебя будет кошелек, на котором будет две сотни криптовалют и будет какой-то усредненный индекс, чтобы ты просто понимал, сколько у тебя денег, и не путался в этих всех значениях.

— Это интересный прогноз. В физическом мире люди идут к сокращению количества валют, потому что понимают, что на издержках, на курсовых разницах они теряют больше.

— Так здесь нет курсовых издержек. Дело в том, что если ты предоставляешь какие-то услуги, ты можешь выпускать свою валюту. Допустим, вы кого-то консультируете, получаете за это деньги. И выпускаете свои Александркоины, которые обеспечены вашим консалтингом. И вот вы заболели и не можете заниматься какое-то время консалтингом — тогда курс валюты упал. Или, наоборот, вы наняли второго сотрудника — курс вырос, потому что способность консультировать увеличилась. В начале криптовалюты будут мимикрировать под обычные бумажные деньги, но наступит момент, когда люди поймут, что у них намного больше свойств — и криптовалюты потеряют связь с обычными деньгами. То же самое, кстати, происходило с интерфейсами. Как делали записные книжки в интернете? Сначала они были похожи на обычные, с кожаными переплетами. А потом люди поняли, что есть вещи, которые в физическом мире уже не сделать.

— Вы упомянули, что в отрасли появляются мошенники…

— Да, уже есть, полно.

— Так вот, есть ли у сообщества какие-то инструменты, чтобы от них защититься, или все равно необходимо вмешательство государства?

— Я думаю, что государство здесь, как это ни кажется странным, полезно, хотя регуляция идет и внутри сообщества.

— Как именно?

— С помощью тех же ICO и рейтинговых сайтов, хотя пока они работают через пень колоду и не всегда прозрачно. Тем не менее, в первом приближении понятно, мошенник перед тобой или нет. Иногда надо поговорить с людьми, которые выпускают криптовалюту, чтобы понять их намерения. Потому что по всяким не очень ясны намерения.

Что касается государств, то есть несколько групп. Есть государства, которые пытаются просто что-то запретить, не разобравшись, есть государства, которые вообще ничего не делают. И есть те, кто разбираются в теме очень хорошо и детально.

— А можете привести пример государства, которое довольно хорошо в этом разбирается?

— США. И Израиль старается не отставать. Есть спецслужбы, которые хорошо разбираются в теме. Вот, например, накрыли биржу BTC-e — для этого была проведена кропотливая работа: отслеживали людей, смотрели, кто переводил деньги в крипто. Там было спокойное нормальное расследование без громких заявлений. Они разбираются в криптовалютах на уровне лучших экспертов.

— А как это возможно? Они скупают кадры на рынке?

— Да нет возможности скупать кадры с рынка — надо просто самим садиться и разбираться. То же самое и на рынке сейчас происходит. На нем нет людей в свободном доступе, нет, допустим, проджект-менеджера со знанием криптовалют. Поэтому надо брать просто проджект-менеджера и обучать его этой специфике.

— Давайте про проджект-менеджера еще. Допустим, у меня есть идея создать криптовалюту. Скажем, она даже в какой-то степени проработана, есть название — «Медузакоин». Какие люди в команду мне нужны, чтобы создать валюту?

— Во-первых, можно воспользоваться решением под ключ — такие вещи уже делают. Стоит, правда, недешево, потому что спрос довольно большой. Такие компании подходят к созданию криптовалют как к созданию программного продукта.

Если хочешь создавать совсем с нуля, то нужно взять проджект-менеджера, программиста, который понимает в , технического писателя. Техническому писателю может потребоваться там иллюстратор, дальше там у тебя будет, соответственно, математик, экономист. Дальше, если захочешь это дело продвигать (а продвигать, как правило, нужно), необходим блок маркетинга, рекламы, пиара.

— То есть человек десять?

— Где-то так, да.

— Сейчас в мире уже есть несколько сотен криптовалют — все они имеют какую-никакую капитализацию. Ты говорил про обеспеченность валюты банкой колы, это я понимаю. А какие есть еще критерии? Почему одна валюта стоит больше другой?

— Все дело в протоколах. Есть протоколы, которыми пользуется большее число компаний, есть менее популярные.

— То есть я как инвестор должен оценивать именно качество протокола?

— Ты должен разобраться, что решает эта криптовалюта.

— Что решает криптовалюта?

— Да, какую проблему. Вот есть Etherium — он сильно вырос на . Понятно, какую проблему они решают — во многих местах они оказались крайне важны.

— Со стороны это выглядит предельно странно — есть какие-то «коины», чья капитализация не дотягивает до нескольких тысяч долларов, и такое ощущение, что люди просто соревнуются в том, кто назовет свою валюту смешнее.

— Ценность достигается разными способами. Можно, например, сделать криптовалюту, которая будет использоваться один раз. Какой-то энтузиаст сделал вообще ничем не обеспеченный токен — он просто хотел себе купить новый телевизор. И ради шутки собрал так 80 тысяч долларов.

— И все? Эта валюта перестала существовать?

— Ну да. Хотя у нее будет какой-то курс, кто-то ради шутки будет в нее вкладываться. Или такой пример: я тебе купил пиво, а отдать прошу этими бесполезными коинами. Ты идешь на биржу, их покупаешь, у них появляется какая-то стоимость. Реинкарнация такой валюты может быть, но ее стоимость будет обеспечена как… Ну как у деревянной шкатулки начала XX века — редкостью.

— Поговорим еще немного о том, как устроен рынок. Для людей левых взглядов это же полный ужас — деньги из ничего. Люди становятся миллионерами, ничего не создавая.

— Ну это еще вопрос. В криптомире создано довольно много, те же смарт-контракты — это серьезный рывок вперед. Миллионерами часто становятся люди, которые оказались в нужное время в нужном месте — это и в реальной жизни так. Плюс люди, которые вообще ничего не делают, не становятся миллионерами даже в криптомире.

— А какие-то сопутствующие институты в мире криптовалют появляются? Страховки?

— Нет, пока нет — это еще впереди. Страхование — это бизнес ограниченной рентабельности, сейчас люди сконцентрированы на другом. Сейчас период золотой лихорадки. А когда она будет подходить к концу, появятся и страховки для «шахтеров», и прочее. Все начнут заботиться не о том, как за два дня побыстрее денег срубить, а как при этом еще и не умереть.

— Во времена золотой лихорадки одни люди получили гигантские прибыли, но другие разорились. И в криптомире таких людей, наверняка, много.

— Ну да, кто-то купил биткоины по пять тысяч долларов, потому что подумал, что они скоро будут стоить 10. На рынке всегда так, кто-то зарабатывает, кто-то теряет.

— Будет ли рынок криптовалют когда-нибудь стопроцентно легитимным? Или он навсегда останется в полутени?

— Сложный вопрос. Где-то будет. Вот в Японии уже несколько десятков если не сотен точек принимают биткоины и этериум.

— На месте банков, которые отвечают за то, что происходит с финансовой системой, я бы немножко напрягся — это разрушает их монополию. Есть какие-то банки, которые вполне хорошо относятся к криптовалютам и стараются тоже стать игроками?

— Напрямую — нет, они большие, неповоротливые, действуют в рамках законодательства. Банки стараются следовать букве закона, многие из них стали суперконсервативными за последние 50-100 лет. Сейчас они не занимаются криптовалютами напрямую, но инвестируют в отдельные стартапы, которые зэкспериментируют с блокчейном.

— Российское государство, наверняка, захочет создать свою «национальную криптовалюту». Это бред?

— Да нет, почему. Если будет крипторубль (через несколько дней после интервью Минковсвязи действительно представило проект крипторубля — прим. «Медузы»), который будет обеспечен Центробанком, им, наверное, даже будут пользоваться.

— Но при этом ЦБ утратит контроль за транзакциями, они будут анонимными.

— Когда у вас наличные деньги, вы тоже не можете отследить все транзакции — я могу привести самосвал рублей, и никто не поймет, откуда они у меня. ЦБ будет обеспечивать ликвидность, то есть менять обычные рубли на крипто — и в этом и будет контроль. И это ведь лучше, чем ничего — если ЦБ вообще ничего не сделает, у него не будет вообще никакого контроля. Если мы хотим научить финансовые институты работать с крипто, то надо сделать свой крипторубль — хотя бы в ограниченном объеме, хотя бы в режиме эксперимента и посмотреть вообще, как это можно сделать. Наверное, это не у нас произойдет, а сначала в Швейцарии, Сингапуре или США, но тем не менее.

— После нашего интервью, возможно, появятся читатели, которые скажут «Все, за криптовалютами будущее, я пошел покупать, майнить, делать ферму». Можно ли дать таким читателям какое-то предостережение?

— Когда кто-то говорит «биткоин вырастет», я отвечаю — «ну так покупайте». Когда кто-то говорит «биткоин упадет», я говорю — «ну так ». Не надо делиться секретными знаниями, надо просто зарабатывать. У меня нет никаких секретных знаний, поэтому я советов никому не даю, но нужно понимать, кто и что делает, и зачем.

Лучше потратить время и спокойно разобраться, чем следовать совету покупать или продавать просто потому, что там так написано. Так не работает. И единственный, кто в чем-то будет виноват, это, собственно, тот человек, который инвестирует, обвинить потом кого-то: «ай-яй-яй, биткоин обвалился, я только что все купил. Злосчастные уроды посоветовали мне там его купить» — не получится. Нет никакой гарантии, что как только человек начнет делать ICO, рынок не грохнется в 100 раз.