Путинкоин или трампкоин? Что вы знаете о криптовалютах: тест «Медузы»

Когда речь заходит о криптовалютах, у многих в голове автоматически возникает биткоин, в редких случаях — альткоин или эфир (Ethereum). На самом деле криптовалют великое множество — и все они чего-то да стоят. «Медуза» предлагает читателям оценить, насколько многообразен этот мир, — и проверить, как хорошо вы его знаете.

Этот материал — часть спецпроекта «Медузы» о блокчейне и криптовалютах; целиком его можно посмотреть здесь.