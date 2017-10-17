Криптоферма Намайни как можно больше, пока не вырубили электричество. Игра «Медузы»

Чтобы майнить криптовалюту, нужно иметь дешевую электроэнергию, видеокарты, мощный компьютер и много терпения. «Медуза» предлагает вам хотя бы отчасти понять, как это сложно.

Как играть: Ваша задача — намайнить как можно больше биткоинов. Двигайте монетки, электричество, графики и видеокарты, чтобы получилось три в ряд по горизонтали или вертикали. Чтобы намайнить один биткоин, надо набрать определенное количество очков; они указаны над игровым полем.

Этот материал — часть спецпроекта «Медузы» о блокчейне и криптовалютах; целиком его можно посмотреть здесь.