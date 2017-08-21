истории

Может ли криптовалюта сделать меня миллионером? Видеоразбор «Медузы»

Meduza
10:01, 21 августа 2017

Восемь лет назад за биткоины — первую в мире криптовалюту — нельзя было купить ничего. Сегодня состояние тех, кто сумел добыть биткоины в 2009 году, исчисляется миллионами долларов. Как криптовалюта меняет рынок, кто такие майнеры и можно ли разбогатеть, выращивая деньги на своем компьютере? Видеоразбор «Медузы».

Может ли криптовалюта сделать меня миллионером?
Meduza

текст Александра Зеркалева, анимация Андрей Першин, Роман Бородин, голос Лика Кремер, звук Владимир Афонский, Андрей Першин, Павел Борисов, арт-директор Анастасия Яровая, продюсер Лика Кремер

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текст Александра Зеркалева, анимация Андрей Першин, Роман Бородин, голос Лика Кремер, звук Владимир Афонский, Андрей Першин, Павел Борисов, арт-директор Анастасия Яровая, продюсер Лика Кремер

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