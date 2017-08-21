Может ли криптовалюта сделать меня миллионером? Видеоразбор «Медузы»

Восемь лет назад за биткоины — первую в мире криптовалюту — нельзя было купить ничего. Сегодня состояние тех, кто сумел добыть биткоины в 2009 году, исчисляется миллионами долларов. Как криптовалюта меняет рынок, кто такие майнеры и можно ли разбогатеть, выращивая деньги на своем компьютере? Видеоразбор «Медузы».