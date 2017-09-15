истории

Депутаты, «Матильда» и новый айфон Подкаст «Медузы»

Meduza
12:24, 15 сентября 2017

Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Таисия Бекбулатова обсуждают с недавно избранным муниципальным депутатом Ильей Азаром, как новые мундепы будут менять свои районы; с продюсером Александром Роднянским — как отказ одной сети кинотеатров от проката фильма «Матильда» отразится на будущем всей индустрии; и с редактором раздела «Шапито» Султаном Сулеймановым новый iPhone X, на презентации которого он побывал в Калифорнии.

Материалы, обсуждаемые в подкасте:

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