Депутаты, «Матильда» и новый айфон Подкаст «Медузы»

Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Таисия Бекбулатова обсуждают с недавно избранным муниципальным депутатом Ильей Азаром, как новые мундепы будут менять свои районы; с продюсером Александром Роднянским — как отказ одной сети кинотеатров от проката фильма «Матильда» отразится на будущем всей индустрии; и с редактором раздела «Шапито» Султаном Сулеймановым новый iPhone X, на презентации которого он побывал в Калифорнии.