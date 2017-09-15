истории
Депутаты, «Матильда» и новый айфон Подкаст «Медузы»
Meduza
12:24, 15 сентября 2017
Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Таисия Бекбулатова обсуждают с недавно избранным муниципальным депутатом Ильей Азаром, как новые мундепы будут менять свои районы; с продюсером Александром Роднянским — как отказ одной сети кинотеатров от проката фильма «Матильда» отразится на будущем всей индустрии; и с редактором раздела «Шапито» Султаном Сулеймановым новый iPhone X, на презентации которого он побывал в Калифорнии.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- Успех «Объединенных демократов» и «Яблока» в Москве. Как им это удалось?
- Крупнейшая киносеть России пожаловалась в полицию на «православных активистов». Ей пришлось отменить прокат «Матильды»
- Мединский обвинил Поклонскую в цензуре из-за нападок на «Матильду»
- «Православная страна должна быть такой, как Иран». Интервью с лидером «Христианского государства» Александром Калининым
- iPhone X: что в нем особенного? Главное про только что представленные модели айфонов (и часов)
- Легко ли взломать FaceID. Новые айфоны можно разблокировать лицом, но это не очень безопасно: Wired