истории
Можно ли выбирать себе смерть? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
09:18, 12 сентября 2017
Каждую неделю Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В этом выпуске они обсуждают, как понять, когда эвтаназия действительно необходима и кто должен это решать — родственники больного или врачи; что такое ассистированное самоубийство и насколько оно допустимо; и возможно ли на самом деле склонить другого человека к суициду.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- В Великобритании умер 11-месячный мальчик с редким заболеванием. Родителям не позволили отправить его на терапию в США
- 20-летнюю американку приговорили к тюремному заключению из-за самоубийства друга, которого она подначивала в переписке
- Имеют ли люди с психическими заболеваниями право на самоубийство? (англ.яз.)
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