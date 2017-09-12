истории

Можно ли выбирать себе смерть? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Meduza
09:18, 12 сентября 2017

Каждую неделю Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В этом выпуске они обсуждают, как понять, когда эвтаназия действительно необходима и кто должен это решать — родственники больного или врачи; что такое ассистированное самоубийство и насколько оно допустимо; и возможно ли на самом деле склонить другого человека к суициду.

Материалы, обсуждаемые в подкасте:

Другие выпуски подкаста "Дело случая"

Другие подкасты "Медузы"

Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас есть версии для iOSAndroid и RSS-поток

Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас есть версии для iOSAndroid и RSS-поток

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме