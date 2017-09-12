Можно ли выбирать себе смерть? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В этом выпуске они обсуждают, как понять, когда эвтаназия действительно необходима и кто должен это решать — родственники больного или врачи; что такое ассистированное самоубийство и насколько оно допустимо; и возможно ли на самом деле склонить другого человека к суициду.