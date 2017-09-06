Delete my life 05.09.17 Аудиоверсия репортажа Павла Мерзликина о подростке, устроившем «теракт» в подмосковной школе

Утром 5 сентября ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке принес в класс пневматическое оружие, кухонный топорик и самодельные петарды и начал стрелять. Пострадали четыре человека: у учительницы информатики — черепно-мозговая травма, трое детей получили травмы, выпрыгнув из окна. Девятиклассник, устроивший нападение, выкладывал в соцсетях фотографии и видеоролики о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Текст Павла Мерзликина о событиях в Ивантеевке читает Андрей Козенко.