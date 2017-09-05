Delete my life 05.09.17 Почему подросток устроил «теракт» в подмосковной школе. Репортаж Павла Мерзликина

Утром 5 сентября ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке принес в класс пневматическое оружие и начал стрелять . Пострадали четыре человека: у учительницы информатики — черепно-мозговая травма, трое детей получили травмы, выпрыгнув из окна. В социальных сетях школьник, устроивший нападение, писал об оружии и выкладывал фотографии и видеоролики о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Журналист «Медузы» Павел Мерзликин рассказывает, что произошло в подмосковной школе.

‌Вечером 4 сентября ученик девятого класса школы № 1 города Ивантеевки в Московской области, 15-летний Михаил П. («Медуза» знает фамилию школьника, но не называет ее, поскольку он несовершеннолетний) встретил около дома свою подругу Марию, с которой иногда гулял в одной компании. Девушка рассказала «Медузе», что при встрече Михаил сразу сообщил ей, что на следующий день собирается «устроить теракт». Она также заметила, что при себе у школьника был чехол с чем-то похожим на ружье, но не обратила на это внимания, поскольку он давно увлекается оружием. Не придала значения она и словам о «теракте». Мария объяснила, что школьник давно «фанател по „Колумбайну“» — в 1999 году в американской школе «Колумбайн» два старшеклассника, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убили 13 человек и еще 37 ранили. Михаил публиковал в соцсетях фотографии Харриса и Клиболда, покупал одежду тех же моделей и марок, что носили убийцы, — и даже фигурировал во «ВКонтакте» под фамилией Клиболд.

Два бывших ученика школы № 1 рассказали «Медузе», что Михаил постоянно говорил своим знакомым: он хочет пойти по стопам убийц из «Колумбайна». По их словам, на протяжении последних трех лет девятиклассник конфликтовал с учительницей информатики и сразу несколькими одноклассниками, которые насмехались над его внешним видом — Михаил ходил в школу в длинном плаще и берцах, носил сумку военного образца. Знакомым он говорил, что не собирается с этим мириться и устроит в школе теракт. Однако на его слова не обращали внимания, принимая их за шутку и полагая, что веских причин для такого поступка у него нет — по крайней мере, Михаил жил во вполне благополучной семье.

Утром во вторник, 5 сентября, Михаил положил в сумку кухонный топорик, самодельные петарды, взял с собой пневматическое оружие. Перед уходом в школу он написал Марии, что не шутил насчет теракта. Затем поменял статус во «ВКонтакте» на «delete my life 05.09.17». По данным Следственного комитета, при входе в здание школы Михаил спрятал оружие под плащом и спокойно прошел мимо охраны. Мать двоих учеников школы № 1 Лилия рассказала «Медузе», что на входе школьников практически никогда не досматривают и они могут пронести внутрь все, что захотят.

Около 10 утра Михаил зашел в класс на втором этаже, где проходил урок информатики у его 9-го «А» класса. Перед этим он отправил СМС своей сестре, которая учится в той же школе, и попросил ее выйти из аудитории.

Увидев школьника, учительница информатики возмутилась его внешним видом — и тем, что он опоздал на урок; она потребовала, чтобы он покинул класс, утверждает ТАСС. Михаил в ответ один раз выстрелил в учительницу, а затем ударил по голове кухонным топориком. Он кричал, что «пришел сюда сдохнуть», а также что ждал этого момента несколько лет.

Некоторые ученики во время нападения спрятались от одноклассника в подсобку; трое выпрыгнули из окон второго этажа. По словам одноклассника Михаила, который сам раньше «смеялся» над ним из-за его одежды, после этого Михаил решил подняться на четвертый этаж, где занималась вторая половина 9-го «А» класса. «Он пришел, чтобы убить меня и еще двух наших одноклассников за то, что мы над ним смеялись… Он пошел на четвертый этаж за мной, но я и мои одноклассники к тому времени уже убежали на улицу», — рассказывал одноклассник Михаила.

Момент стрельбы в школе Ивантеевки Meduza

Дойти до класса он не успел — Михаила задержали вбежавшие в школу полицейские в бронежилетах и шлемах. Учительница информатики получила открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации. Три подростка, выпрыгнувшие из кабинета, были госпитализированы с переломами и ушибами.

Школу оцепили полицейские, учеников других классов эвакуировали. Восьмиклассник Андрей рассказал «Медузе», что 1 сентября ученикам рассказывали, как нужно себя вести при теракте — спрятаться и не высовываться, однако сам мальчик во время происшествия этими правилами пренебрег. «Я был на третьем этаже. Услышав взрывы, я побежал разыскивать свою сестру. Она пошла в третий класс и занималась на втором этаже в тот момент. Я нашел ее, но она плакала и была в шоке», — сказал мальчик.

Эвакуированные школьники примерно полчаса провели на стадионе около школы. Потом им разрешили вернуться и забрать свои вещи, хотя многие уже убежали домой. «Почти все младшие классы были в истерике, плакали. Учителя пытались сказать им, что это все игра», — рассказал «Медузе» один из учеников.

Сразу после эвакуации возле школы появились журналисты. Несмотря на ливень, вернулись к школе и ученики — в основном младших классов; мальчики и девочки лет десяти на вид с явным удовольствием обсуждали подробности нападения и спорили, как повели бы себя на месте учеников из 9-го «А». Приехали к школе бывшие ученики — и школьники из других учебных заведений города. Чуть позже вернулись к зданию и те, кого эвакуировали. Они радостно давали интервью телеканалам и рассуждали, по каким каналам их покажут. «Я теперь звезда. Круче Шурыгиной. Ну, а что, нужно пользоваться моментом, когда еще к нам столько репортеров приедет», — говорила одна из учениц. Другие школьники придерживались того же мнения и спорили, сколько им могут заплатить за появление в шоу Первого канала «Пусть говорят».

Открыто общаться с журналистами отказывались только одноклассники Михаила. Мать одного из них пояснила «Медузе», что им запретили это делать в школе. «Дети боятся разговаривать», — добавила она. Другие дети напуганными не выглядели. Пятиклассник Леша рассказал «Медузе», что во время нападения слышал взрывы, но не придал этому значения. «Я подумал, что это шутка. Что кто-то петарды в туалет смыл», — сказал он.

Преподаватели с журналистами общаться отказались — учителя быстро проходили мимо телекамер; следователи и полицейские также не комментировали случившееся. С коротким брифингом из оцепленной школы вышел только прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев. Он сообщил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Хулиганство» и «Халатность», расследование продолжается. Кому именно вменяется халатность, он не пояснил.

Время от времени к школе подходили и взрослые жители Ивантеевки. Почти все они знали о случившемся, но часто оправдывали поступок Михаила. Так, пенсионерка заявила, что в нападении виноваты американцы, поскольку убийство в «Колумбайне» произошло в США, а мать одного из учеников школы № 1 возложила ответственность на интернет. «Сейчас у всех школьников интернет. Они там могут прочитать все что угодно и купить все, что захотят. Вот у нас не было интернета и телевидения. И я думаю, может, мы поэтому спокойными выросли?»