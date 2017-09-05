истории
Почему мы своих защищаем, а чужих нет? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
15:13, 5 сентября 2017
Каждую неделю Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В этом выпуске они обсуждают, чем солидарность отличается от лояльности, отчего все защищают режиссера Кирилла Серебренникова и забывают про бухгалтера Нину Масляеву, почему корпоративная лояльность компании Google — пережиток советского прошлого и что случится, если все будут защищать своих.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- «У нас сегодня интеллигенция собралась». Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
- Элита как соучастник
- Москвича обвинили в «подготовке к сбыту наркотиков». Он утверждает, что гашиш ему подбросила полиция, а понятые были подставными
- Исследователя уволили из проекта, который спонсировал Google, за критику Google (англ.яз.)
- «Я научился договариваться с собой» Монолог Константина Гольденцвайга, уволенного с НТВ за высказывание о Путине
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