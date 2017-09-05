Почему мы своих защищаем, а чужих нет? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В этом выпуске они обсуждают, чем солидарность отличается от лояльности, отчего все защищают режиссера Кирилла Серебренникова и забывают про бухгалтера Нину Масляеву, почему корпоративная лояльность компании Google — пережиток советского прошлого и что случится, если все будут защищать своих.