Как мы нашли стихи Бастрыкина Подкаст

25 августа вышло расследование «Медузы» о том, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пишет стихотворения о Навальном, любви и смысле жизни, скрываясь под именем вымышленного польского поэта Станислава Струневского. Уже 31 августа он удалил свой аккаунт с сайта «Стихи.ру». В подкасте «Текст недели» автор статьи Александр Борзенко рассказывает Лике Кремер о деталях, которые не вошли в материал. Почему «Медуза» вообще обратила внимание на какого-то странного поэта? Когда и как стало очевидно, что это действительно Бастрыкин? Почему мы думаем, что Бастрыкин уже давно правит статью о себе в «Википедии» и что это за правки? И наконец: в подкасте звучат не публиковавшиеся ранее записи стихотворений Станислава Струневского.