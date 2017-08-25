Бастрыкин под псевдонимом пишет стихи о Навальном. И, кажется, сам правит свою страницу в «Википедии»

Как и у многих высокопоставленных государственных деятелей, у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина есть официальный аккаунт во «ВКонтакте». Там публикуются протокольные фотографии и записи о разных событиях из жизни главы одного из ключевых силовых ведомств страны: встречи со знаменитостями, важные совещания, поздравления в адрес известных общественных деятелей, посты в честь государственных праздников. Но Бастрыкин и сам пользуется социальными сетями. Как выяснила «Медуза», глава СК пишет стихи об Алексее Навальном и о любви, выдавая себя за польского поэта Станислава Струневского. Он также ведет собственный аккаунт во «ВКонтакте» — под своим именем, но без верифицирующей галочки. И, кажется, собственноручно правит свою страницу в «Википедии».

Бастрыкин пишет стихи о Навальном и любви

Польский поэт, писатель, журналист-новичок, фотограф-любитель, известный в узких кругах. Так начинается биографическая справка в аккаунте Струневского на сайте «Стихи.ру». Станислав Струневский — не просто псевдоним, это целая литературная мистификация. Из справки можно узнать подробности его «нелегкой, полной взлетов и падений жизни»: «С ранних лет родители, будучи польскими шляхтичами из древних дворянских семей, тем не менее сумели привить ему уважение к тяжелому сельскому труду, и маленький Стасик в свои 12 лет помогал бабушке в деревне с ее огородом в 20 квадратных метров, а также собирая галлюциногенные грибы в близлежащем польском лесу». О том, что такое поэзия, Струневский узнал в свои 17 лет, свое первое четверостишие написал «в творческом бреду».

Дата рождения в справке не указана. Но эта дата — 27 марта 1963 года — есть в одном из аккаунтов Станислава Струневского во «ВКонтакте».

Сейчас в аккаунте Станислава Струневского опубликовано больше 50 стихотворений. Едва ли не половину составляют посвящения разным известным людям: актрисе Ирине Купченко, режиссеру Олегу Табакову, дирижеру Валерию Гергиеву, генералу Владимиру Шаманову, балетмейстеру Юрию Григоровичу и многим другим. 5 сентября 2016 года официальный аккаунт Александра Бастрыкина рассказал о встрече руководителя СК с Мирей Матье.

Пост заканчивался стихами:

Когда поет Мирей Матье,

Я вижу небеса.

Я нахожу свой путь во тьме,

Мне жизни суть ясна.

Я снова верю в красоту,

В божественный удел.

Я презираю суету,

Бегу от грешных дел…

В записи автор стихотворения не был указан, но ровно с этих двух строф начинается большое посвящение Станислава Струневского знаменитой французской певице, написанное, если верить подписи, в Париже в 2012 году. Мирей Матье Струневский посвящает и другое стихотворение — «Мы встретились в городе белых ночей…». Бастрыкин — большой поклонник певицы и в 2010-м даже вручил ей ведомственную медаль «За доблесть и отвагу». Матье входит в общественный совет при Следственном комитете. А в 2017-м Бастрыкин выпустил в издательстве книгу «Мирей Матье. Поющая девочка из Авиньона».

Это далеко не единственное подобное пересечение: Струневского вдохновляют ровно те знаменитости, что и Александра Бастрыкина. У польского поэта есть 21 посвящение разным известным людям, и почти всех этих людей Бастрыкин так или иначе упоминает на своей официальной странице во «ВКонтакте». Он поздравляет их с юбилеями, рассказывает о встречах с ними или выражает соболезнования в связи со смертью.

6 февраля 2017 года Бастрыкин написал пост о смерти актера Георгия Тараторкина. В конце записи снова цитируется четверостишие из Струневского — последняя строфа стихотворения «Ушел Георгий Тараторкин».

16 апреля 2017-го глава СК посетил концерт, открывающий Московский пасхальный фестиваль, на котором оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиева играл произведения Глинки, Чайковского и Стравинского.

Струневский в стихотворении «Светись» (посвящение Валерию Гергиеву) пишет:

Московский Фестиваль Пасхальный

Валерий Гергиев открыл…

И словно мир наш злобный, мрачный —

К другому «берегу» «отплыл»…

Звучали Глинка и Чайковский,

Стравинский… Уносил нас в высь,

Высокой Музы голос звонкий, -

И чистый отзвук: «Мир! Светись!»

Перед стихотворением «Смерть комбата» есть примечание: «По рассказу мамы — зенитчицы береговых частей Краснознаменного Балтийского флота». Зенитчицей Краснознаменного Балтийского флота, как сообщается на сайте Следственного комитета, была и мать Бастрыкина Евгения Антоновна Антонова. В стихотворении «Я хотел бы родиться в двадцатом году…» Струневский пишет об отце — военно-морском офицере, воевавшем в Финскую и Великую Отечественную войну, который родился в 1920 году. Такова биография и отца руководителя СК — Ивана Ильича.

Таким образом, Бастрыкин не до конца соблюдает правила литературной мистификации и по меньшей мере значительную часть своих стихотворений пишет не от лица «польского поэта, известного в узких кругах», а только использует его имя. Это важно учитывать при изучении стихов Бастрыкина-Струневского на общественно-политические темы. В этой сфере главный источник вдохновения для поэта — политик Алексей Навальный, против которого Следственный комитет вел сразу несколько уголовных дел. Навальному посвящены целых десять стихотворений, но некоторые из них автор удалил с сайта «Стихи.ру» между 21 и 22 августа (у редакции есть скриншоты названий). Часть стихотворений опубликована в аккаунте Струневского на сайте Rusizdat.ru. Вероятно, эти стихи стоит отнести к жанру сатиры. Лейтмотив всего цикла неплохо описывается в следующих двух строфах из стихотворения «Опять Навальный сел на сутки…»:

Чтобы за деньги от Ходора (Ходорковского — прим. «Медузы»)

Опять лет пять еще шуметь

И словно летчик у мотора

Команду ждать: когда лететь?

Туда, где символы свободы

Так очевидны! Так видны!

Как ягодицы Терпсихоры

Видны сквозь звездные штаны!

Струневский-Бастрыкин высмеивает политические амбиции Навального, намекает на его корыстность, а в других цитатах — еще и на связь с США («Он — наш протест, он наша Карманьола! / И звездно-полосатая звезда!»). О содержании этих стихов можно судить по названиям:

Из других стихотворений на общественно-политические темы можно назвать стихотворение «Наше „Эхо Москвы“» («Наше „Эхо Москвы“ — / Словно, — вой от тоски. / Словно, — в бани забытые кем-то носки»), «Обаме осталось — всего ничего» («Как в прорубе он, как — цветное д…мо — / Не тонет, известно, — лишь гадость!»), «Как стыдно за Украйны мужиков» («Как стыдно за Украйны мужиков! — / Стреляют в женщин, и детей, и стариков!»), «Смотрю я часто споры на ТВ», «Баллада о ЕГЭ», «Если хочешь знать тоску — приезжай скорей в Москву».

На сайте «Стихи.ру» опубликовано несколько стихотворений о любви — в основном это глубоко трагические стихи:

И вдруг вспомню сквозь годы любви телефон,

Вновь пошлю в никуда смски…

Но не сможет всех лучший на свете айфон

Передать всей любви арабески…

В других стихотворениях лирический герой задается вопросами жизни и смерти, добра и зла, высшей истины:

Не могу я поверить

в бессмертие,

Да и смерти совсем -

не боюсь,

Не приемлю обман-

милосердие,

И в бессмертии быть

не стремлюсь.

В опубликованных на сайте «Стихи.ру» стихотворениях Струневского-Бастрыкина 109 слов — производные от слова «любовь». Это больше 2% от всех уникальных слов в сборнике. Кроме того, бросается в глаза увлеченность автора Францией и в особенности Парижем. В 57 стихотворениях Париж упоминается 25 раз (родной для Бастрыкина Ленинград — 36 раз, Петербург — 21 раз, Москва — 29 раз). Но есть и другие отсылки в теме Франции — сказки Перро, старый шато, холмы Авиньона.

Еще одно примечательное стихотворение нашлось в кеше «Яндекса». Это «Ода на Первую Глобальную встречу Ассоциации Выпускников Санкт-Петербургского государственного университета в столице нашей Родины — Москве», подражание Державину. Под стихотворением указан автор — Александр Бастрыкин. Оду загрузили на страницу Станислава Струневского на сайте «Стихи.ру», но потом удалили.

На странице Бастрыкина в «Википедии» в главе «Научно-популярные и литературные произведения» указана книга его стихов «Я хотел бы родиться в двадцатом году…», которая вышла в Москве в 2016 году. Там же указан и книги, но в Книжной палате на письмо «Медузы» ответили, что у них такая книга не зарегистрирована. В издательстве «Оригинал-макет» подтвердили, что сборник действительно вышел, однако найти его упоминания в прессе или каталогах интернет-магазинов не удалось.

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«Когда арестуете Куденеева?» Станислав Струневский в социальных сетях

Как и в поэзии, в социальных сетях личности Станислава Струневского и Александра Бастрыкина постоянно пересекаются и переплетаются между собой. На одной из страниц Струневского во «ВКонтакте» датой рождения указано 27 августа 1953 года — именно в этот день родился руководитель Следственного комитета. На этой странице всего две записи. 9 августа 2016-го Струневский публикует ссылку на биографию Мирей Матье с комментарием «прекрасная певица!», а уже через пару недель удаляет страницу.

Другая — более поздняя страница Струневского, о которой мы упоминали в первой части текста, — еще менее содержательна. Там всего одна приветственная запись и четыре одинаковых фотографии — вид на Замковую площадь в Варшаве. Варшава указана и в графе «город», — очевидно, автор пытается поддержать легенду о польском поэте. Но список созданных Струневским групп, в котором соседствуют «Станислав Струневский Стихи ру», «Следственный комитет Российской Федерации» и «Архив отечественной и зарубежной криминалистики», снова намекают на Бастрыкина. Равно как и список интересных страниц, среди которых есть, например, официальный аккаунт главы СК.

Почти во всех группах, созданных «для обмена идеями, мыслями, результатами научного и художественного творчества», «полезного и приятного общения», всего один участник — это сам Струневский. Исключение составляет группа «Клуб друзей Следственного комитета», где есть трое читателей. В группе «Куйбышевское РУВД Ленинграда», где в молодости работал Бастрыкин, Струневский пишет: «Я там когда-то работал!» А чуть выше публикует фотографию — Александр Бастрыкин в хоккейной форме. В комментариях другой аккаунт Станислава Струневского запостил мем — про Навального.

В фейсбуке у Станислава Струневского недействующий аккаунт. На фотографии — все тот же вид на Замковую площадь в Варшаве. Но 24 августа 2015 года Струневский (с другого аккаунта) оставил запись на странице Следственного комитета: «Когда арестуете Куденеева?» Очевидно, речь идет о бывшем прокуроре Москвы Сергее Куденееве. За несколько дней до записи стало известно, что против него ведется служебная проверка: как писал «Коммерсант», его подозревали в коррупции. Через несколько дней прокурор ушел в отставку, но уголовного дела против него не заводили.

Бастрыкин ведет личный аккаунт во «ВКонтакте» — под своим именем, но без галочки

Бастрыкин ведет во «ВКонтакте» свой личный аккаунт abastrykin53 — в отличие от официального, там нет галочки, с помощью которой верифицируют личности известных людей, и об этой странице не объявляла пресс-служба СК. «Медуза» отправляла в пресс-службу запрос о том, имеет ли отношение неофициальный аккаунт Бастрыкина к руководителю ведомства, но не получила ответа. Впрочем, по многим другим признакам становится очевидно, что это действительно его страница.

В аккаунте abastrykin53 много непротокольных фотографий со знаменитостями и снимков из личного архива: например, тот же портрет в хоккейной форме, который есть в аккаунте Струневского. Тут же полностью перепечатано стихотворение «Разговор с Олегом Павловичем Табаковым» — с сайта «Стихи.ру». Значительную часть друзей составляют официальные страницы пресс-служб региональных отделений СК. Фейковые страницы государственных деятелей, как правило, выглядят иначе: их создатели оставляют на странице и в комментариях высказывания, которые плохо сочетаются с образом этого человека.

Бастрыкин, кажется, сам правит статью о Бастрыкине в «Википедии»

15 августа 2017 года «Медуза» опубликовала статью о том, как руководитель СК борется за свою писательскую репутацию. В его книге о дактилоскопии, вышедшей в 2004-м, нашли плагиат — масштабные заимствования из других книг без правильно оформленных ссылок. Первым об этом написал украинский историк криминалистики Владимир Чисников в 2007-м. Эти обвинения преследуют Бастрыкина много лет — в ноябре 2013-го ему задавали неприятные вопросы о плагиате во время выступления в Сорбонне, а через несколько дней вышло подробное и неутешительное исследование «Диссернета». В 2016 году на книгу 12-летней давности внезапно одна за другой вышли сразу 11 хвалебных рецензий. И Бастрыкин на своей официальной странице использовал это как контраргумент против обвинений в плагиате. Об этом глава СК писал и на своей странице на сайте «Проза.ру» (у «Медузы» ) в феврале 2017-го и среди прочего замечал: «Все мои попытки опровергнуть это ложное утверждение через „Википедию“ и редакцию журнала, где была опубликована рецензия В. Н. Чисникова, оказались безуспешными. Ложность заявления Чисникова ни „Википедия“, ни редакция журнала признавать не хотели». Судя по истории правок статьи «Бастрыкин Александр Иванович», Бастрыкин и правда пытался самостоятельно исправить статью о самом себе.

Среди редакторов этой статьи есть три пользователя, которых объединяют три признака: они все вносили правки только в статью о Бастрыкине; эти правки носят почти исключительно комплиментарный характер (если не считать незначительных уточнений и технических правок); у них польские псевдонимы (Tadeush Novakovsky, Wajcieh Jaruzelski и Комаровский).

Вечером 15 августа, после того как вышла статья «Медузы» об 11 хвалебных рецензиях, Tadeush Novakovsky попытался упомянуть эту информацию в «Википедии» — со ссылкой на издание. При этом редактора не смутило, что статья о том, как Бастрыкин пытается спасти свою репутацию с помощью волны публикаций в профильных изданиях (в том числе в журнале, где он сам возглавляет редколлегию), сама хвалебной не является. Это правка оказалась последней и для Tadeush Novakovsky, и для других аккаунтов этого редактора. 16 августа его заблокировали со следующими комментариями:

«Любая последующая PR-активность с любой учетной записи на страницах, связанных с Бастрыкиным, будет пресечена бессрочной блокировкой всех ваших учетных записей, а страница будет защищена.

Ваши игры со статьей и попытки с IP снова протащить то, что уже неоднократно удалялось, закончились.

Да, все ваши учетки — пан Ярузельский, Новаковский, Комаровский и, не знаю, как правильно, Сиббелиус — заблокированы бессрочно».

Дмитрий Родионов (DR) подтвердил, что Tadeush Novakovsky, Wajcieh Jaruzelski и, вероятно, Комаровский, а также еще несколько анонимных IP-адресов принадлежат одному и тому же редактору. Родионов добавил, что с высокой вероятностью эти правки — работа PR, но необязательно: это мог быть и какой-то фанат Бастрыкина. «В любом случае это нарушает правила „Википедии“ (в частности — об опоре на источники и о нейтральной точке зрения)», — добавил он.

В тот же день, 16 августа, Бастрыкин в своем личном аккаунте во «ВКонтакте» полностью перепечатал статью «Медузы». Судя по отсутствию какого-либо критического предисловия, ему все понравилось.