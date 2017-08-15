Глава СК Александр Бастрыкин борется за имя честного писателя. На его книгу, выпущенную в 2004 году, вышло сразу 11 (одиннадцать!) хвалебных рецензий

9 августа 2017 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил о выходе своей новой книги, посвященной дактилоскопии. Свой самый известный труд на эту тему — 370-страничный труд «Дактилоскопия. Знаки руки» — Бастрыкин выпустил еще в 2004-м. Позже автора обвинили в плагиате: в книге нашли существенные заимствования из известного труда Юргена Торвальда «Век криминалистики». Тем не менее книгу Бастрыкина перевели на французский, а в 2016-м он стал членом Союза писателей. Вскоре после этого сразу в пяти профильных журналах вышло 11 хвалебных отзывов на книгу 12-летней давности. При этом обложка новой книги Бастрыкина о дактилоскопии умышленно стилизована под Торвальда. «Медуза» рассказывает, как главный российский следователь пытается спасти свою писательскую репутацию.

Уникальная книга

Летом и осенью 2016 года сразу восемь крупных ученых-юристов опубликовали в профильных журналах рецензии на книгу Бастрыкина, которая вышла в 2004-м. Почти все авторы — доктора юридических наук, профессора. Несколько человек возглавляют кафедры, носят звания заслуженных юристов и заслуженных деятелей науки. Пятеро из восьми опубликовали свой отзыв о книге главы Следственного комитета дважды — в разных изданиях. Например, хвалебная рецензия профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД Александра Волынского вышла под одним и тем же заголовком и в журнале «Российский следователь», и в издании Московской академии СКР «Мир криминалистики», где редакционную коллегию возглавляет сам Бастрыкин.

Все без исключения рецензенты восхищаются трудом Бастрыкина. В отзывах можно найти похвалы буквально всем сторонам работы Бастрыкина: авторы восторгаются языком повествования, научной глубиной, «обширнейшей библиографией» и иллюстрациями.

«В этих сложных условиях книга профессора А. И. Бастрыкина, написанная на высоком научном уровне, увлекательным литературным языком, в которой отражается история заложения и развития одного из важнейших разделов криминалистической техники — дактилоскопии, способствует развитию у студентов интереса к изучению криминалистики» , — пишет профессор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Елена Россинская.

Профессор того же университета Геннадий Дашков не просто восхищается книгой («Не только здорово сказано, но и блестяще сделано»), но и подтверждает ее компетентность особым способом: «методом случайной выборки» берет фамилии выдающихся советских криминалистов — и с удовлетворением находит их упоминание в тексте.

Пожалуй, самый большой эффект книга Бастрыкина произвела на профессора Московского технологического университета Сергея Самищенко: «К сожалению, как и у любой книги, у этой замечательной работы имеется последняя страница. Совсем неожиданно для себя подойдя к ней, я ощутил в себе два противоречивых чувства: печаль от того, что книга закончилась, и чувство надежды на то, что вновь встречусь с удивительным по красоте и содержанию повествованием автора» .

Огромная внутренняя потребность

Авторы рецензий по-разному отвечают на вопрос о том, почему они решили высказать свое мнение о труде Бастрыкина через 12 лет после его публикации. Сергей Самищенко в разговоре с «Медузой» не смог вспомнить, почему год назад решил писать рецензию: «Раньше вопрос не вставал, потом встал, не помню». Самищенко смутно припоминает, что кто-то попросил его написать отзыв и он согласился.

Елена Россинская пишет в своей статье, что решила перечитать книгу «Дактилоскопия. Знаки руки», когда готовила для учебника судебной экспертологии раздел, посвященный истории судебной экспертизы.

Профессор Академии управления МВД РФ Борис Гаврилов рассказал «Медузе», что его вдохновила презентация книги на научно-практической конференции, прошедшей весной 2016 года.

Профессор Московского государственного юридического университета Надежда Кручинина уверена, что книга «известного ученого» Бастрыкина интересна «особенно сейчас, когда в обществе и в юридической среде дискутируются вопросы, связанные с обязательной дактилоскопической регистрацией в России, и обсуждаются ее религиозно-нравственные аспекты».

Профессор Геннадий Дашков объясняет свое решение написать отзыв «огромной внутренней потребностью», связанной с тем, что начало его научной деятельности касалось в основном криминалистики.

У «Медузы» нет точного ответа на вопрос, почему всего за несколько месяцев в профильных журналах опубликовали сразу 11 рецензий на книгу Бастрыкина. Однако сам Бастрыкин в октябре 2016 года на своей странице во «ВКонтакте» с помощью этих рецензий пытался парировать главное обвинение, связанное с его трудом о дактилоскопии, — в том, что значительные куски своей книги он скопировал у других авторов. «Категорически отвергал и отвергаю эти обвинения как ложные и необоснованные, что подтверждается положительными отзывами ведущих отечественных криминалистов», — написал глава СК.

Возможно, Бастрыкин сам попросил ведущих криминалистов опубликовать рецензии на свою книгу, чтобы ему было чем ответить на критику. Подтверждение этому есть в записи от февраля 2017 года, опубликованной на портале «Проза.ру» в аккаунте, который ведется от имени Александра Бастрыкина: автор прямо пишет, что «был вынужден обратиться к ведущим российским в области криминалистики для объективной оценки работы». В пресс-службе СК пока не ответили на запрос «Медузы» о том, имеет ли Бастрыкин или кто-то из его окружения отношение к аккаунту на «Прозе.ру», но у нас есть считать его настоящим.

Обвинения в плагиате

О плагиате в книге Бастрыкина «Дактилоскопия. Знаки руки» первым написал ведущий научный сотрудник НИИ МВД Украины Владимир Чисников. Его разгромная рецензия вышла в 2007 году в журнале «Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского». Указав на несколько фактических ошибок и неточностей, Чисников привел в пример несколько абзацев из книги Бастрыкина, которые дословно или почти дословно повторяли фрагменты из известной книги немецкого писателя Юргена Торвальда «Век криминалистики». В 2013 году книгу Бастрыкина подробно разобрал «Диссернет» — выяснилось, что глава СК заимствовал большие куски (иногда целые страницы) из Торвальда и нескольких других произведений.

Примечательно, что ни один из рецензентов в своих отзывах даже не намекает на обвинения в плагиате, хотя сам Бастрыкин называет эти статьи ответом Чисникову и «Диссернету».

Профессор Сергей Самищенко сказал «Медузе», что в совпадениях между книгой Бастрыкина и другими публикациями нет ничего удивительного: «Когда историю описываешь, приходится повторяться, потому что ты теми же словами тот же факт описываешь». Самищенко добавил, что не проверял «Знаки руки» на предмет некорректных заимствований.

Профессор Борис Гаврилов с раздражением заявил, что на предмет плагиата книгу Бастрыкина не анализировал и не собирается это делать. «Те, кто анализирует, не понимают, что такое плагиат. А я этими проблемами занимаюсь и знаю это хорошо. К плагиату „Диссернет“ у нас относит все что угодно», — сказал юрист, не уточнив, что именно следует считать плагиатом.

И «Век криминалистики» Юргена Торвальда, и другие источники, из которых Бастрыкин брал фрагменты для своей книги, упомянуты в списке использованной литературы. «Это не аргумент», — сказал в разговоре с «Медузой» автор разгромной рецензии Владимир Чисников. Он объяснил, что если бы Бастрыкин взял выдержки из книги Торвальда в кавычки и указал бы источник в сноске на странице, к нему не было бы претензий. «Он же ! Доктор наук! — подчеркивает криминалист. — Он же знает, как в научном мире принято цитировать!»

Новая книга

9 августа 2017 года Бастрыкин объявил о выходе своей новой книги «История криминалистики. Дактилоскопия». Руководитель Следственного комитета и его пресс-служба немного поторопились с новостью: как уточнили в издательстве «Проспект», книга пока не вышла. Ожидается, что скоро книгу переиздадут и она появится в крупных книжных магазинах. При этом, по сведениям «Медузы», «История криминалистики» — это коммерческий заказ; то есть печатается на деньги клиента. Книга выйдет тиражом в 200 экземпляров, а если она будет хорошо раскупаться, издательство напечатает новый тираж, отметили в «Проспекте».

«Медузе» пока не удалось ознакомиться с новой книгой Бастрыкина. Судя по аннотации («книга для широкого круга читателей об истории дактилоскопии с примерами из практики»), по задумке она мало чем отличается от «Знаков руки». Вряд ли ее можно считать просто переизданием — новая книга почти в четыре раза короче первой, всего 96 страниц. Примечательно, что, как уточнили в издательстве, рабочее название электронной версии книги почти не отличается от названия книги 2004 года — «„Знаки руки“. Дактилоскопия».

Новая книга Бастрыкина своим оформлением удивительно напоминает другую книгу, изданную издательством «Проспект». Это та самая книга Юргена Торвальда «Век криминалистики».

«Эту книгу мы издаем, наверное, уже больше 10 лет, — рассказали в „Проспекте“, — просто [для книги Бастрыкина] сделали похожее оформление, потому что „Век криминалистики“ продается достаточно хорошо». На уточняющий вопрос, специально ли Бастрыкин стилизовал свою книгу под книгу Торвальда, собеседник «Медузы» ответил утвердительно.