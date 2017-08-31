Поэт Станислав Струневский удалил свои аккаунты на «Стихи.ру» и «ВКонтакте». Это псевдоним главы СК Александра Бастрыкина

Стихи.ру
09:22, 31 августа 2017
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С сайта «Стихи.ру» пропал аккаунт поэта Станислава Струневского. Под этим псевдонимом, как выяснила «Медуза», там выкладывал свои стихи глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Страница Струневского была доступна еще вечером 30 августа, но на следующее утро там появилась надпись «Автор не найден». На страницах стихов, опубликованных Струневским, появилось сообщение «Произведение удалено автором». Некоторые стихотворения все еще доступны на Ruizdat.ru.

Одновременно из «ВКонтакте» была удалена личная страница Станислава Струневского, где публиковались его стихи. Еще одна страница Струневского (с этого аккаунта была опубликована фотография Бастрыкина в хоккейной форме) была заблокирована соцсетью за нарушение правил.

Личная неофициальная страница Бастрыкина «ВКонтакте» все еще доступна, последний раз создатель заходил на нее утром 31 августа.

Одно из удаленных стихотворений
25 августа «Медуза» опубликовала расследование о том, как глава Следственного комитета под псевдонимом выкладывает стихи в интернете. Ни до, ни после публикации пресс-служба СК никак не прокомментировала творчество Бастрыкина.
Десять опубликованных под псевдонимом стихотворений были посвящены политику Алексею Навальному, причем некоторые из них Струневский удалил еще до расследования «Медузы».

Поэзия Бастрыкина

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