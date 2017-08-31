Поэт Станислав Струневский удалил свои аккаунты на «Стихи.ру» и «ВКонтакте». Это псевдоним главы СК Александра Бастрыкина

С сайта «Стихи.ру» пропал аккаунт поэта Станислава Струневского. Под этим псевдонимом, как выяснила «Медуза», там выкладывал свои стихи глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Страница Струневского была доступна еще вечером 30 августа, но на следующее утро там появилась надпись «Автор не найден». На страницах стихов, опубликованных Струневским, появилось сообщение «Произведение удалено автором». Некоторые стихотворения все еще доступны на Ruizdat.ru.

Одновременно из «ВКонтакте» была удалена личная страница Станислава Струневского, где публиковались его стихи. Еще одна страница Струневского (с этого аккаунта была опубликована фотография Бастрыкина в хоккейной форме) была заблокирована соцсетью за нарушение правил.

Личная неофициальная страница Бастрыкина «ВКонтакте» все еще доступна, последний раз создатель заходил на нее утром 31 августа.