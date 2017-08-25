«Медуза» рассказала о поэзии Александра Бастрыкина. Читатели стихи не оценили 😔
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пишет стихи — и публикует их под псевдонимом Станислав Струневский. Поэзия Бастрыкина-Струневского, как выяснила «Медуза», посвящена любви, Навальному, «Эху Москвы» и Бараку Обаме.
Читатели «Медузы», прочитавшие этот материал, кажется, не оценили творчество главы СК: в лучшем случае они сравнивают его с баттл-рэперами (в частности, с Гнойным, также известным как Валентин Дядька).
Что Пушкин нам, что рэпер Гнойный?— Уборщица Meduza.io (@ChistoLenta) August 25, 2017
Вот из Бастрыкина поэт!
Кто не оценит слог евойный,
Тот сядет на пятнадцать лет! https://t.co/YwHuxp6cqu
Сочинять стихи у Бастрыкина получается так же плохо, как и уголовные дела. Но хотя бы вреда меньше! https://t.co/juDbG6HWmQ— Олег Козловский (@kozlovsky) August 25, 2017
Ну и стихи у Бастрыкина... Мда, и вот эти люди гнали на стихи Оксимирона и Гнойного?— Vitalij (@saratov_owl) August 25, 2017
Выяснилось, что Бастрыкин пишет стихи под псевдонимом Валентин Дядька про Оксимирона и Walkie T. Синк эбаут ит! Пау пау пау— Антон Астафуров (@astafurovs) August 25, 2017
Хотел баттл Навальный vs Put in— ти (@adilcrash) August 25, 2017
Теперь хочу Навальный vs MC Бастрыкин
"Стихи" Бастрыкина хочется исполнять с интонациями Вилли Токарева.— Anton Semakin (@antonsemakin) August 25, 2017
Мда, стихами он точно на пенсию не заработает.— John Brawn (@Oldsilveroak) August 25, 2017
Про Навального как много! А про Эхо Москвы - всего одно стихотворение. И как-то без души.... Про Навального лучше! https://t.co/hscux3DeI0— Tanya Felgengauer (@t_felg) August 25, 2017
И Бастрыкину и Рогозину написание стихов удается лучше всего остального. И вовсе не потому что стихи хорошие— roodvoorn (@roodvoorn) August 25, 2017
Некоторые предположили, что британский музыкант Марк Нопфлер — на самом деле еще одно воплощение личности Бастрыкина.
неизвестный Бастрыкин pic.twitter.com/bvNzOfopdS— водка и мельдоний (@treugolny_hui) August 25, 2017
неизвестный Бастрыкин pic.twitter.com/y6RHOrwDrt— Питерский таксер 48+ (@Kompozzzitor) August 25, 2017
А кто-то даже стал сочинять стихи за главу СК (или приписывать ему чужое творчество).
Я - поэт, зовусь Бастрыкин,— СмутноеВремя (@Durevestnik) August 25, 2017
От меня вам будут втыки,
Музу я держу в неволе,
А Навального - тем боле! https://t.co/f1XI2By0Ye
Вышел Лёша на крыльцо,— RBTUBCA (@robotubiyca) August 25, 2017
Пособирать себе бабло,
Сунул руку, нет бабла,
Не допустят тебя до выборá!
Пан Бастрыкин. Из неизданного. 2017 г.
Бастрыкин.— Bob Farber (@Bobchensk) August 25, 2017
Из неопубликованного. pic.twitter.com/YcKyWlsPR4
#Бастрыкин ты? pic.twitter.com/kI6Tel9XSZ— Озорник Ын (@ozornik_IN) August 25, 2017
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что поэзия Бастрыкина парализовала работу ФБК (Навальный в 2012 году находил у главы СК недвижимость в Чехии).
Бастрыкину своими стихами удалось то, что ему ни разу не удавалось уголовными делами: парализовать работу ФБК на несколько часов.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) August 25, 2017
Пиши ещё!
Как стало известно Медузе, Бастрыкин под псевдонимом пишет любовные письма Навальному и посылает по 500 рублей в ФБК— 🐷🤗✨ (@OraclePigFuntik) August 25, 2017
Фото в анонсе: kremlin.ru