«Медуза» рассказала о поэзии Александра Бастрыкина. Читатели стихи не оценили 😔

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пишет стихи — и публикует их под псевдонимом Станислав Струневский. Поэзия Бастрыкина-Струневского, как выяснила «Медуза», посвящена любви, Навальному, «Эху Москвы» и Бараку Обаме.

Читатели «Медузы», прочитавшие этот материал, кажется, не оценили творчество главы СК: в лучшем случае они сравнивают его с баттл-рэперами (в частности, с Гнойным, также известным как Валентин Дядька).

Что Пушкин нам, что рэпер Гнойный?

Вот из Бастрыкина поэт!

Кто не оценит слог евойный,

Тот сядет на пятнадцать лет! https://t.co/YwHuxp6cqu — Уборщица Meduza.io (@ChistoLenta) August 25, 2017

Сочинять стихи у Бастрыкина получается так же плохо, как и уголовные дела. Но хотя бы вреда меньше! https://t.co/juDbG6HWmQ — Олег Козловский (@kozlovsky) August 25, 2017

Ну и стихи у Бастрыкина... Мда, и вот эти люди гнали на стихи Оксимирона и Гнойного? — Vitalij (@saratov_owl) August 25, 2017

Выяснилось, что Бастрыкин пишет стихи под псевдонимом Валентин Дядька про Оксимирона и Walkie T. Синк эбаут ит! Пау пау пау — Антон Астафуров (@astafurovs) August 25, 2017

Хотел баттл Навальный vs Put in

Теперь хочу Навальный vs MC Бастрыкин — ти (@adilcrash) August 25, 2017

"Стихи" Бастрыкина хочется исполнять с интонациями Вилли Токарева. — Anton Semakin (@antonsemakin) August 25, 2017

Мда, стихами он точно на пенсию не заработает. — John Brawn (@Oldsilveroak) August 25, 2017

Про Навального как много! А про Эхо Москвы - всего одно стихотворение. И как-то без души.... Про Навального лучше! https://t.co/hscux3DeI0 — Tanya Felgengauer (@t_felg) August 25, 2017

И Бастрыкину и Рогозину написание стихов удается лучше всего остального. И вовсе не потому что стихи хорошие — roodvoorn (@roodvoorn) August 25, 2017

Некоторые предположили, что британский музыкант Марк Нопфлер — на самом деле еще одно воплощение личности Бастрыкина.

неизвестный Бастрыкин pic.twitter.com/bvNzOfopdS — водка и мельдоний (@treugolny_hui) August 25, 2017

А кто-то даже стал сочинять стихи за главу СК (или приписывать ему чужое творчество).

Я - поэт, зовусь Бастрыкин,

От меня вам будут втыки,

Музу я держу в неволе,

А Навального - тем боле! https://t.co/f1XI2By0Ye — СмутноеВремя (@Durevestnik) August 25, 2017

Вышел Лёша на крыльцо,

Пособирать себе бабло,

Сунул руку, нет бабла,

Не допустят тебя до выборá!



Пан Бастрыкин. Из неизданного. 2017 г. — RBTUBCA (@robotubiyca) August 25, 2017

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что поэзия Бастрыкина парализовала работу ФБК (Навальный в 2012 году находил у главы СК недвижимость в Чехии).

Бастрыкину своими стихами удалось то, что ему ни разу не удавалось уголовными делами: парализовать работу ФБК на несколько часов.

Пиши ещё! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) August 25, 2017