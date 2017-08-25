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«Медуза» рассказала о поэзии Александра Бастрыкина. Читатели стихи не оценили 😔

Meduza
16:43, 25 августа 2017

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пишет стихи — и публикует их под псевдонимом Станислав Струневский. Поэзия Бастрыкина-Струневского, как выяснила «Медуза», посвящена любви, Навальному, «Эху Москвы» и Бараку Обаме.

Читатели «Медузы», прочитавшие этот материал, кажется, не оценили творчество главы СК: в лучшем случае они сравнивают его с баттл-рэперами (в частности, с Гнойным, также известным как Валентин Дядька).

Некоторые предположили, что британский музыкант Марк Нопфлер — на самом деле еще одно воплощение личности Бастрыкина.

А кто-то даже стал сочинять стихи за главу СК (или приписывать ему чужое творчество).

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что поэзия Бастрыкина парализовала работу ФБК (Навальный в 2012 году находил у главы СК недвижимость в Чехии).

А теперь стихи

Фото в анонсе: kremlin.ru

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Фото в анонсе: kremlin.ru

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