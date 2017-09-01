истории
Санация 💸, потоп ⛈️ и сменка 👟 Подкаст «Медузы»
Meduza
12:26, 1 сентября 2017
Журналисты «Медузы» Евгений Берг и Алексей Пономарев обсуждают, что случилось с банком «Открытие» и как это отразится на его клиентах, как жители Техаса переживают самый разрушительный ураган в истории штата и кто такой Вагнер, который отправляет наемников воевать в Сирию.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- Центробанк объявил о санации «Открытия». Что это значит?
- Все радуются, что «Открытие» перешло под контроль ЦБ. Но остаются вопросы
- Самый разрушительный ураган в истории Техаса. Фотографии
- «История про „группу Вагнера“ до сих пор кажется мне полным бредом». Интервью журналиста «Фонтанки» Дениса Короткова
- Они сражались за деньги. Что за люди шли воевать в Донбасс и в Сирию, что привело их в «группу Вагнера»
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