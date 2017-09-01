истории

Санация 💸, потоп ⛈️ и сменка 👟 Подкаст «Медузы»

Meduza
12:26, 1 сентября 2017

Журналисты «Медузы» Евгений Берг и Алексей Пономарев обсуждают, что случилось с банком «Открытие» и как это отразится на его клиентах, как жители Техаса переживают самый разрушительный ураган в истории штата и кто такой Вагнер, который отправляет наемников воевать в Сирию.

Материалы, обсуждаемые в подкасте:

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