Какая школа нам нужна? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. Перед первым сентября они рассуждают, зачем школа на самом деле нужна государству, чего от нее ждут родители и может ли школьное образование сделать счастливыми детей.