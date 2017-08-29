истории
Какая школа нам нужна? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
14:16, 29 августа 2017
Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. Перед первым сентября они рассуждают, зачем школа на самом деле нужна государству, чего от нее ждут родители и может ли школьное образование сделать счастливыми детей.
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