истории

Какая школа нам нужна? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Meduza
14:16, 29 августа 2017

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. Перед первым сентября они рассуждают, зачем школа на самом деле нужна государству, чего от нее ждут родители и может ли школьное образование сделать счастливыми детей.

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