истории
Все переплетено: рэп, нацисты, хрущевки Подкаст «Медузы»
Meduza
14:30, 18 августа 2017
Алексей Пономарев и редактор отдела спецкоров «Медузы» Александр Горбачев обсуждают, почему все вокруг стали интересоваться рэп-баттлами, как выступления ультраправых активистов в Шарлотсвилле могут повлиять на американскую свободу слова, кто и зачем начал программу реновации в Москве и куда подевалась с Первого канала программа «Пока все дома».
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- Оксимирон против Гнойного. Максимально коротко
- Не интернет-мем, а реальная политическая сила: фильм Vice о выступлении американских ультраправых в Шарлотсвилле
- «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, потому что «программа наживается на благотворительности». Главное
- Кто придумал реновацию Московские власти планировали массовую программу сноса три года, а потом решили сделать ее политическим проектом. Расследование Ивана Голунова
- Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены Кто зарабатывает на строительстве домов для жителей пятиэтажек. Расследование Ивана Голунова
- Ну, выздоравливайте Можно ли спасти людей, запертых в психоневрологических интернатах, — и почему провалилась реформа ПНИ. Репортаж «Медузы»