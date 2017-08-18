истории

Все переплетено: рэп, нацисты, хрущевки Подкаст «Медузы»

Meduza
14:30, 18 августа 2017

Алексей Пономарев и редактор отдела спецкоров «Медузы» Александр Горбачев обсуждают, почему все вокруг стали интересоваться рэп-баттлами, как выступления ультраправых активистов в Шарлотсвилле могут повлиять на американскую свободу слова, кто и зачем начал программу реновации в Москве и куда подевалась с Первого канала программа «Пока все дома».

Материалы, обсуждаемые в подкасте:

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