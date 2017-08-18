Все переплетено: рэп, нацисты, хрущевки Подкаст «Медузы»

Алексей Пономарев и редактор отдела спецкоров «Медузы» Александр Горбачев обсуждают, почему все вокруг стали интересоваться рэп-баттлами, как выступления ультраправых активистов в Шарлотсвилле могут повлиять на американскую свободу слова, кто и зачем начал программу реновации в Москве и куда подевалась с Первого канала программа «Пока все дома».