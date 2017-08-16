Не интернет-мем, а реальная политическая сила: фильм Vice о выступлении американских ультраправых в Шарлотсвилле Посмотрите его, если хотите разобраться, что там произошло

11 и 12 августа съемочная группа журнала Vice работала в Шарлотсвилле — журналисты снимали для совместного проекта с телеканалом HBO крупнейшую демонстрацию американских ультраправых. В 20-минутном видео описаны приготовления к факельному шествию, зафиксированы столкновения радикалов с антифашистами, а сами лидеры американских альт-правых и движений за превосходство белой расы объясняют, кто они такие и к чему стремятся. Фильм был опубликован 15 августа и стал наиболее полным свидетельством августовских событий в Шарлотсвилле. Вы можете посмотреть его прямо здесь — по-английски и с английскими субтитрами.

11 августа в Шарлотсвилле, штат Виргиния, прошла крупнейшая демонстрация американских ультраправых. Радикалы устроили факельное шествие в знак протеста против сноса памятника генералу Роберту Ли, одному из лидеров Юга в Гражданской войне. Одновременно в городе прошли несколько акций против шествия: студенты (Шарлотсвилль — университетский город), ЛГБТ и местные жители вышли на улицы с антифашистскими лозунгами. На следующий день демонстрации продолжились, начались столкновения активистов между собой и с полицейскими. Один из сторонников ультраправых въехал на автомобиле в группу антифашистов, вышедших на ответную демонстрацию — в результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

На протяжении обоих дней съемочная бригада журнала Vice работала в Шарлотсвилле, снимая для совместного проекта с телеканалом HBO. Журналисты фиксировали приготовления ультраправых к маршу, столкновения радикалов с антифашистами, интервьюировали лидеров ультраправых. Один из них, обозреватель неонацистского издания The Daily Stormer Роберт Рэй, объясняет, что ультраправые выступают против еврейских коммунистов и «ниггеров-уголовников, захвативших город». Лидер движения за превосходство белой расы Unite the Right Кристофер Кэнтуэлл, в начале фильма заявляет, что альт-правые борются за то, чтобы кто-то сильный навел в стране порядок — уточняя, что под сильным он понимает «кого-то вроде [президента США] Дональда Трампа, только большего расиста, которому не придет в голову выдать свою красавицу-дочь за еврея». Кэнтуэлл определяет своих соратников как «мирных и законопослушных, но способных к насилию людей». «Мы не агрессивные, но если придется, мы готовы их всех убить», — заявляет он.

Как отметила автор фильма, журналистка Vice News Эль Рив, для американских альт-правых 11 и 12 августа стали первой возможностью доказать, что они не интернет-мем, а реальная политическая сила в США. Фильм, получивший название «Шарлотсвилль: расизм и террор», был опубликован 15 августа.