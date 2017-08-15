Америка против расизма Закрытие сайтов, отставки и Обама: как в США реагируют на марш неонацистов

События в Шарлотсвилле — марш ультраправых активистов со свастиками и расистскими лозунгами; их столкновения с оппонентами; нападение на протестующих против расизма — всколыхнули всю Америку. Даже президент США Дональд Трамп напрямую обвинил ксенофобов в насилии, хотя раньше воздерживался от подобных заявлений. IT-компании, кажется, начали открытую войну против сайтов и сообществ, поддерживающих идеи альт-правых и ультранационалистов. «Медуза» рассказывает, как американское общество реагирует на беспрецедентный марш ультраправых и смерть участницы акции протеста против него.

Неонацистский сайт The Daily Stormer отключили. Хостер GoDaddy 13 августа принял решение перестать работать с сайтом, на котором, например, есть рубрика «Еврейская проблема», а чернокожих в статьях называют «бабуинами». Издание Эндрю Англина (в прошлом он вел блог Total Fascism) называло жертву массовых беспорядков «жирной бездетной шлюхой»; после публикации статьи о ней хостер дал проекту сутки на переезд. The Daily Stormer попытался перебраться к Google, но и эта компания сочла, что содержание сайта нарушает ее внутренние правила. Сейчас The Daily Stormer не работает.

Airbnb стал блокировать пользователей с расистскими взглядами. Эта компания начала борьбу с ультраправой идеологией еще до марша с участием неонацистов и стала блокировать аккаунты желающих снять жилье в Шарлотсвилле. В Airbnb утверждают, что сумели разработать правила, которые позволяют выявить приверженца радикальных взглядов и заблокировать его. Еще с октября 2016 года все пользователи Airbnb обязаны согласиться с новыми антидискриминационными правилами компании, и сервис вправе заблокировать тех, кто, к примеру, отказывается предоставлять жилье чернокожим гостям из-за их расы.

Facebook начал удалять ссылки на расистские статьи. У той самой статьи с The Daily Stormer, в которой создатель сайта Эндрю Англин грубо отзывался о погибшей во время протестов женщине, было около 65 тысяч шеров в фейсбуке. Модераторы Facebook в последние дни стали удалять ссылки на этот материал, если они не сопровождаются осуждающим текстом. Также за неонацистов взялся набирающий популярность мессенджер для геймеров Discord, в котором часто можно встретить группы альт-правых с 4chan и Reddit. Сервис утверждает, что уже удалил несколько закрытых и открытых групп, где общались ультранационалисты. В Discord отмечают, что не читают переписку пользователей и лишь реагируют на жалобы.

От Трампа стали уходить советники. После столкновений в Шарлотсвиле совет по промышленности при президенте США покинули сразу три человека: глава производителя одежды Under Armour Кевин Планк, руководитель фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер и глава Intel Брайан Кржанич. Все они заявили, что уходят из совета, чтобы привлечь внимание к насилию в Шарлотсвилле и конфликту в американском обществе.

Барак Обама написал твит на миллион ретвитов. Бывший президент США на следующий день после событий в Шарлотсвилле опубликовал фотографию, на которой он смотрит на трех детей с разным цветом кожи и подписью: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку просто за его цвет кожи, происхождение или религию». Это популярная цитата из книги Нельсона Манделы «Долгая дорога к свободе» и одно из самых известных его высказываний. За пару дней твит набрал более 1 миллиона ретвитов и продолжает набирать популярность, его залайкали более 2,4 миллиона человек.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

От неонацистов открещиваются продавцы факелов и хоккейный клуб. Небольшая фирма Tiki, которая производит факелы для вечеринок на свежем воздухе, опубликовала заявление, в котором настаивает, что никак не связана с националистами и неонацистами — и просит их не покупать факелы для шествий. Таблички с надписями «Пожалуйста, не используйте эти факелы Tiki для любого расистского дерьма, вы, нацистские засранцы» появились и в некоторых американских магазинах.

Похожее заявление выпустил и клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингс». Флаги с его видоизмененным логотипом (полоски шин заменены на схожие с нацистскими молнии, а название клуба — на «Detroit Right Wings») можно было видеть на марше ультраправых в Шарлотсвилле. Издалека такой логотип практически неотличим от символики одного из самых известных клубов НХЛ. Команда рассматривает возможность подать иск в связи с тем, что ультраправые используют его эмблему.

Даже создатель «закона Годвина» считает, что участников марша надо называть нацистами. Так называемый «закон Годвина», выведенный юристом Майком Годвином еще в начале 1990-х, гласит — любая дискуссия в интернете рано или поздно скатится к обсуждению Гитлера и нацистов. На заре онлайн-общения даже было принято закрывать ветки на форумах после первого упоминания Гитлера: считалось, что к этому моменту разговор окончательно теряет смысл. К «закону Годвина» принято апеллировать, когда те или иные события сравниваются с преступлениями нацистской Германии — и тот, кто первый допустил такое сравнение, считается проигравшим в дискуссии. В фейсбуке Годвину задали вопрос, можно ли называть нацистами участников марша ультраправых в Шарлотсвилле — и он ответил, что можно и нужно.

Трамп продолжает ретвитить блогеров с правыми взглядами. Вечером 14 августа президент США перепостил твит популярного среди ультраправых блогера Джека Пособиека. Тот ссылался на статью о девяти убитых за выходные в Чикаго и возмущался, что никого это не волнует, в отличие от событий в Шарлотсвилле. Пособиек регулярно участвует в акциях ультраправых, хотя себя называет борцом за свободу слова и очень не любит сравнений с лидерами неонацистов. Президент США не пояснял, что имел в виду этим ретвитом.