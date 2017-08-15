Почему в США не запрещают нацистскую символику?

В минувшие выходные в американском городе Шарлотсвилль прошла крупная демонстрация ультраправых. Тысячи граждан устроили факельное шествие в знак протеста против сноса памятника Роберту Ли, генералу конфедератов, одного из лидеров Юга в Гражданской войне. Один из сторонников ультраправых въехал на машине в группу антифашистов, вышедших на ответную демонстрацию — в результате погибла 32-летняя женщина; еще 19 человек пострадали. Ответом на это стала массовая кампания против сторонников ультраправых — в частности, перестал работать один из самых одиозных расистских сайтов The Daily Stormer. При этом с точки зрения американских законов ни в появлении на митинге с нацистским флагом, ни в предоставлении хостинга неонацистскому ресурсу нет ничего незаконного: конституция США защищает подобные высказывания наряду с любыми другими.

В США можно показывать свастику и отрицать холокост

В Америке разрешены символы и высказывания, за которые во многих странах можно угодить за решетку. В частности, гражданин США не понесет никакой ответственности за демонстрацию свастики или нацистского приветствия (и то, и другое запрещено, например, в Германии); за отрицание холокоста (это запрещено в 28 странах Евросоюза); за публикацию изображений пророка Мухаммеда (это противозаконно во многих исламских странах). Присутствие нацистских флагов на митинге ультраправых в Шарлотсвилле также абсолютно легально.

Конституция США позволяет оскорбление любых чувств

Американская конституция не запрещает ксенофобские высказывания. Первая поправка к конституции, гарантирующая свободу слова, защищает такие высказывания наряду с любыми другими. «Язык ненависти», то есть оскорбительные заявления в адрес любых групп (афроамериканцев, евреев, баптистов, социалистов, домохозяек, белых мужчин средних лет и так далее), не карается по закону. Закон наказывает за «провокационные высказывания» — слова, сказанные в адрес конкретного человека и способные спровоцировать драку или столкновение. Этот тип высказываний (их называют fighting words) не ограничивается высказываниями, направленными на разжигание ненависти. Более того, Верховный суд США в 1992 году постановил, что попытка выделить внутри «провокационных высказываний» какую-либо категорию (например, расистские высказывания или оскорбления по религиозному признаку) нарушила бы конституцию.

Попытки запретить разжигание ненависти были, но пока ни к чему не привели

Только за последние полгода в Сенате США рассматривались сразу два законопроекта, направленных на ограничение антисемитских высказываний. Первый, предлагавший ввести гражданскую ответственность за разжигание ненависти (по различным признакам, хотя антисемитизм был вынесен в название документа), пока так и не был вынесен на голосование в Палате представителей. Второй предлагает запретить бойкотировать Израиль — он был внесен в июле 2017 года, его поддержали более 250 американских законодателей из обеих палат, однако правозащитные организации раскритиковали документ. Голосования по нему также пока не было.

«Язык ненависти» может регулироваться внутренними правилами компаний и организаций

Существует множество организаций, которые борются с проявлениями ненависти и нередко пытаются отстаивать подобные дела в судах. Одна из них — Антидиффамационная лига. Заявленная цель этой организации — противостояние, в том числе и в судах, «антисемитизму и всем формам нетерпимости». Кроме того, требования воздерживаться от оскорбительных и ксенофобских высказываний содержатся в правилах пользования многими публичными интернет-сервисами. Так, лишение неонацистского сайта The Daily Stormer хостинга компания GoDaddy объяснила не нарушением законов США, а несоответствием правилам пользования их сервисами (хотя издание Vox отмечает, что четких инструкций на этот счет в правилах нет, и в прошлом GoDaddy никак не реагировал на оскорбительные публикации издания).