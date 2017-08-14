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Неонацистский сайт The Daily Stormer лишили хостинга. Его создатель назвал жертву протестов в Шарлотсвилле «толстой бездетной шлюхой»

Techcrunch
13:42, 14 августа 2017
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Хостинговый сервис GoDaddy уведомил неонацистский проект The Daily Stormer о том, что у него есть 24 часа на перенос домена на новый хостинг. В GoDaddy утверждают, что сайт нарушил правила хостинга, и работа с ним будет прекращена.

В чем именно заключается нарушение правил, хостинг не пояснил. О том, что GoDaddy прекращает сотрудничество с The Daily Stormer, твиттер хостинга сообщил в ответ на вопрос о статье основателя проекта Эндрю Англина про женщину, погибшую во время протестов в Шарлотсвилле. В статье говорится, что 32-летняя Хизер Хейер — «жирная бездетная шлюха», которая является «обузой для общества и ее жизнь не имеет ценности».

Сейчас на главной странице The Daily Stormer опубликован текст о взломе сайта, написанный от лица активистов движения Anonymous. В нем говорится, что хакеры получили доступ к сайту и закроют его через 24 часа. Никаких других подтверждений, что хакеры Anonymous взломали сайт, нет. The Guardian пишет, что это сообщение может быть инсценировкой взлома, устроенной создателями сайта.

The Daily Stormer популярен среди движения «альт-правых» и публикует статьи с критикой ислама, мультикультурализма, популярных СМИ и продвигает ультраправую и неонацистскую идеологию. Один из разделов сайта носит название «Еврейский вопрос». В нем перед маршем ультраправых в Шарлотсвилле была опубликована статья о том, что евреи якобы готовят «бунт с геноцидом в духе большевиков» во время акции.
Создатель The Daily Stormer Эндрю Англин руководит проектом с 2013 года. До этого он на протяжении года выпускал издание под названием Total Fascism. The Daily Stormer существует на пожертвования читателей.
12 августа в Шарлотсвилле во время акции протеста против марша ультраправых в толпу демонстрантов врезался автомобиль. Несколько десятков человек пострадали, а участница антифашистской акции Хизер Хейер погибла. Водитель автомобиля арестован, известно, что он приехал в Шарлотсвилль на марш ультраправых.

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