Неонацистский сайт The Daily Stormer лишили хостинга. Его создатель назвал жертву протестов в Шарлотсвилле «толстой бездетной шлюхой»

Хостинговый сервис GoDaddy уведомил неонацистский проект The Daily Stormer о том, что у него есть 24 часа на перенос домена на новый хостинг. В GoDaddy утверждают, что сайт нарушил правила хостинга, и работа с ним будет прекращена.

В чем именно заключается нарушение правил, хостинг не пояснил. О том, что GoDaddy прекращает сотрудничество с The Daily Stormer, твиттер хостинга сообщил в ответ на вопрос о статье основателя проекта Эндрю Англина про женщину, погибшую во время протестов в Шарлотсвилле. В статье говорится, что 32-летняя Хизер Хейер — «жирная бездетная шлюха», которая является «обузой для общества и ее жизнь не имеет ценности».

Сейчас на главной странице The Daily Stormer опубликован текст о взломе сайта, написанный от лица активистов движения Anonymous. В нем говорится, что хакеры получили доступ к сайту и закроют его через 24 часа. Никаких других подтверждений, что хакеры Anonymous взломали сайт, нет. The Guardian пишет, что это сообщение может быть инсценировкой взлома, устроенной создателями сайта.