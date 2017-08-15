истории
Какую дискриминацию мы одобряем? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
09:36, 15 августа 2017
Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске подкаста они вспоминают самые громкие примеры корпоративной дискриминации — от сотрудника Google, написавшего манифест против равноправия мужчин и женщин на работе, до компании «Аэрофлот», которая снижает зарплату сотрудницам с 48 размером одежды, — а также размышляют, почему люди всегда неизбежно кого-то дискриминируют.
- Сотрудник Google написал манифест о том, что у женщин нет предрасположенности к программированию. Его уволили
- Билборды и скамейки в поддержку уволенного инженера Google
- Количество истцов обвиняющих Google в дискриминации по возрасту, выросло до 269 (англ. яз.)
- Суд отклонил иск второй стюардессы о дискриминации в «Аэрофлоте»
- Стюардесса проиграла суд с «Аэрофлотом» о дискриминации по внешнему виду
- Дилемма Натальи Водяновой
- Детей с особенностями развития не приняли в подмосковных лагерях
Другие выпуски подкаста «Дело случая»:
- Обидно ли гореть в аду? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
- Кому верить в историях о насилии? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
- Зачем нужны родители? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
- Какие убеждения вредные? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким