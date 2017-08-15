Какую дискриминацию мы одобряем? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске подкаста они вспоминают самые громкие примеры корпоративной дискриминации — от сотрудника Google, написавшего манифест против равноправия мужчин и женщин на работе, до компании «Аэрофлот», которая снижает зарплату сотрудницам с 48 размером одежды, — а также размышляют, почему люди всегда неизбежно кого-то дискриминируют.