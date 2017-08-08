Сотрудник Google написал манифест о том, что у женщин нет предрасположенности к программированию. Его уволили

Сайт Gizmodo опубликовал десятистраничный манифест, написанный одним из сотрудников Google. В нем говорится, что проблема сексизма в сфере IT преувеличена, разница в оплате труда между женщинами и мужчинами — это миф, зато между ними есть биологические различия, которые могут мешать женщинам делать карьеру в технологических компаниях и занимать в них руководящие должности. Руководство компании узнало, кто автор, и уволило его. Теперь он планирует подавать в суд на Google.

5 августа СМИ узнали о том, что внутри Google стал распространяться документ, критикующий официальный курс компании на равноправие, — его написал один из инженеров Google, чье имя не разглашалось. Манифест с заголовком «Идеологическая Google» разослали по внутренней почте компании. В этот же день полный текст документа был опубликован на сайте Gizmodo.

В манифесте говорится, что политика Google стала слишком «левой» и политкорректной, а всем несогласным с ней фактически затыкают рот. Автор текста утверждает, что в Google стало рискованно высказывать определенные мнения; главным образом это касается дискриминации женщин в IT-сфере. По его мнению, компания зря пытается решить эту проблему «сверху», а некоторые решения (такие как создание специальных программ для женщин) на самом деле дискриминируют сотрудников. Автор текста подчеркивает, что в технологических компаниях действительно плохо обстоят дела с равноправием, но, по его мнению, нехватка женщин среди их сотрудников объясняется биологическими причинами.

По мнению разработчика, у мужчин и женщин разные врожденные предпочтения и способности. Например, «женщин больше интересуют люди, чем вещи», они предпочитают работу в социальной или художественной сфере, а мужчины более склонны систематизировать и быть программистами.

Также в манифесте утверждается, что женщины более невротичны и менее стрессоустойчивы, а у мужчин сильнее стремление к социальному статусу. Эти различия, по мнению автора манифеста, вредят женщинам, так как мешают им требовать большей зарплаты или повышения и быть лидерами. Поэтому, как считает автор, для привлечения женщин в технологическую сферу нужны другие меры, которые никого не будут дискриминировать. Например, для начала надо признать, что социальная роль мужчин на данный момент незыблема, не надо пытаться менять женскую ментальность (например, вовлекая их в программирование), но надо давать им возможность работать на полставки, так как для женщин важно посвящать время домашним делам.

Google не согласен

6 августа, после публикации манифеста в СМИ, всем сотрудникам компании пришло письмо от нового вице-президента Google по вопросам разнообразия и внутренней политики Даниэллы Браун, вступившей в должность в середине июля. В нем Браун подчеркивает, что компания не разделяет взгляды, высказанные в манифесте, не будет их поддерживать и считает неверными гипотезы, упомянутые в письме. «Менять сложившуюся культуру сложно, и иногда это вызывает дискомфорт. Но я твердо уверена, что Google поступает правильно», — написала Браун в рассылке. Она также уточнила, что строить открытую, инклюзивную среду означает поддерживать культуру, в которой люди могут свободно высказывать любые мнения. Однако, подчеркнула Браун, это не касается дискриминационных взглядов — их Google осуждает, и это прописано в кодексе компании.

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи также счел идеи, высказанные в манифесте, неверными и противоречащими политике компании. 7 августа от его имени всем сотрудникам Google пришло письмо, в котором говорилось, что компания поддерживает право всех сотрудников высказывать свои мнения, но автор манифеста перешел черту, продвигая вредные гендерные стереотипы, и нарушил кодекс корпоративной этики Google. Пичаи объяснил, что текст манифеста задевает часть сотрудников, так как предлагает судить их по полу. «Наши коллеги не должны бояться, что каждый раз, когда они откроют рот, их будут автоматически считать невротиками или недостаточно стрессоустойчивыми людьми», — написал глава Google.

В тот же день стало известно имя автора манифеста. Им оказался выпускник Гарварда и бывший чемпион по шахматам среди юниоров Джеймс Деймор, который работает в Google с 2013 года. Вернее, работал — компания решила уволить Деймора.

Сам программист подтвердил эту информацию в электронном письме альт-правому сайту Breitbart. «Они только что уволили меня за укрепление гендерных стереотипов», — написал он. Он также сообщил корреспонденту The New York Times, что планирует подавать на компанию в суд и считает, что его уволили незаконно. По его мнению, манифестом он призывал к «честной дискуссии». «У меня есть полное право выражать свои сомнения об условиях и правилах в рабочем коллективе, а также обращать внимание на незаконные действия, что я и сделал в моем документе», — сказал Деймор журналистам.

После публикации манифеста бывшие сотрудники Google и эксперты в технологической области отмечали, что его текст отражает взгляды, популярные в Кремниевой долине. По словам анонимного источника, в Google у этого текста довольно большая поддержка, а сотрудники компании делятся на женщин, которые считают такие взгляды возмутительными, недопустимыми и мешающими их работе, на мужчин и женщин, которые считают это ужасным, но полагают, что люди имеют право выражать подобные взгляды, и на мужчин, которые хвалят автора манифеста за смелость и соглашаются с ним.