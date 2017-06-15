Конец «пацанской культуры» Как Uber пытается справиться c имиджевым кризисом

13 июня генеральный директор Uber Трэвис Каланик объявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок — чтобы пережить трагедию в семье и переосмыслить свою роль главы компании. В тот же день были обнародованы результаты проверки Uber: компанию обвиняли в притеснениях и неэтичных корпоративных стандартах. «Медуза» рассказывает, как один из самых успешных стартапов последних лет испортил себе репутацию.

Формально уход Трэвиса Каланика в отпуск связан с личными причинами: в конце мая его родители попали в аварию, катаясь на лодке; мать погибла, отец получил тяжелые травмы. В письме, отправленном 12 тысячам сотрудников компании 13 июня, основатель Uber объяснил, что отстраняется от руководства компанией, чтобы пережить утрату, но будет принимать участие в самых важных стратегических решениях. «Мне нужно время, чтобы оплакать мою мать, которую я похоронил в пятницу, отрефлексировать многое, поработать над собой. Если мы хотим развиваться и меняться, то и я тоже должен», — написал Трэвис Каланик своим коллегам.

Решение топ-менеджера совпало с окончанием проверки деятельности компании на нарушения профессиональной этики. 11 июня состоялось специальное заседание совета директоров компании, на котором представили не только результаты проверки, но и ряд рекомендаций, как исправить ситуацию. В их числе было предложение частично пересмотреть полномочия Каланика. Все рекомендации были приняты.

Немного жутковатая история

В восьмилетней истории Uber было множество конфликтных ситуаций. Против деятельности компании протестовали в разных странах, от Канады и Великобритании до России, компанию обвиняли в демпинге на рынке перевозок, в несоответствии стандартам безопасности для водителей и пассажиров, в штрейхбрейкерстве во время антитрамповской забастовки таксистов и даже в краже технологий. По словам бывших сотрудников, компания предпочитала выпускать недоработанные нововведения, чтобы опередить конкурентов: один из 14 принципов Uber звучал как «always be hustling» (что можно перевести как «всегда стремись подсуетиться»).

Критику вызывала не только бизнес-модель Uber, но и ее корпоративные стандарты — так называемая bro culture («пацанская культура»), свойственная многим компаниям в Кремниевой долине. Именно это стало причиной текущего пиар-кризиса, который пытается преодолеть Uber. 19 февраля 2017 года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер опубликовала у себя в блоге рассказ о своей работе в компании, назвав эту историю «странной, завораживающей и немного жутковатой». Она писала, что пришла в Uber в 2015 году на должность инженера; ее отдел был недавно создан и у нее была редкая возможность выбрать команду точно по своему профилю. В первый же рабочий день ее прямой начальник прислал ей несколько сообщений о том, что открыт к сексуальным приключениям («Он писал, что не хотел бы неприятностей на работе, но не может удержаться от того, чтобы не предлагать секс коллегам»).

По словам Фаулер, отдел кадров отказался заниматься этой проблемой, а ей посоветовали сменить команду, если ее что-то не устраивает (что она и сделала). Она также описывала другие случаи дискриминации за время ее работы — например, корпоративные подарки только для мужчин. Разработчица утверждала, что с подобным отношением сталкивались и другие женщины в компании, а многие просто из нее уходили: «Когда я присоединилась к Uber, четверть ее сотрудников были женщинами. Когда я увольнялась, их число упало до 6%».

Пост Фаулер вызвал отклик как в компании, так и за ее пределами. Генеральный директор Uber Трэвис Каланик назвал ситуацию недопустимой. «То, что она описывает, противоречит всем стандартам Uber, и каждый, кто так себя ведет, будет уволен», — утверждалось в его официальном заявлении.

Вскоре стало понятно, что это не единичный случай. The New York Times опубликовала расследование «Внутри Uber и ее агрессивной и необузданной деловой культуры», где утверждалось, что домогательства, гомофобия и унижения в компании были в порядке вещей — например, один из менеджеров обещал пробить сотруднику голову битой за плохой результат. Подобным подходом грешили и некоторые менеджеры-женщины. Один из сотрудников сравнил положение дел в компании с атмосферой на «Звезде Смерти» в «Звездных войнах»; рассказывали и о том, что работа в Uber стала чем-то вроде «черной метки» в резюме — некоторые компании предпочитали не иметь дела с теми, кто смог прижиться в Uber.

После публикации Фаулер о ситуации заговорили и женщины, по-прежнему работавшие в Uber: на специальной встрече с Калаником более ста сотрудниц подняли вопрос о сексизме в компании. По их словам, это была системная и повсеместная проблема, которую они сравнили со слоном посреди комнаты. Действительно, о ней говорили и раньше, но компания реагировала иначе. Еще в 2014 году один из ее топ-менеджеров проговорился, что компания собиралась «отрыть грязное белье» журналистов, критиковавших Uber, в том числе за сексизм.

На этот раз Каланик принес извинения от лица Uber и объявил, что в компании будет проведена проверка. Ей занялась юридическая компания Covington & Burling, а возглавили расследование бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер и его партнер Тэмми Альбарран. Параллельно в компании велась еще одна проверка — юристы Perkins Coie расследовали 215 жалоб сотрудников, поступивших в отдел кадров.

Глава Uber Трэвис Каланик на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине. 26 июня 2016 года Shu Zhang / Reuters / Scanpix / LETA

Спустя несколько дней, 28 февраля, в интернете появилось видео, на котором Каланик грубит водителю Uber Black, пожаловавшемуся на снижение тарифов. Кризис усугубился. «Мне пора вырасти и стать лидером получше», — резюмировал глава Uber.

Что теперь будет с Uber

Первые результаты проверок стали известны 6 июня: двадцать сотрудников Uber были уволены, 31 направлен на переподготовку или консультации у психологов, а еще семи вынесены предупреждения. Все они проходили по делу о домогательствах, дискриминации и репрессивных методах в компании. Кто именно был уволен, не сообщалось, но, по данным анонимного источника в Uber, среди них были и топ-менеджеры.

11 июня свой отчет представили Эрик Холдер и Тэмми Альбарран: изучив три миллиона документов и проведя несколько сотен интервью, они подробно проанализировали положение дел в Uber и предложили совету директоров 47 конкретных шагов. В частности, совет директоров должен стать более независимым, а компания — строго пресекать любые проявления насильственного поведения: домогательства, дискриминацию, травлю и другие злоупотребления на рабочем месте. Также Uber стоит стать более инклюзивной и разнообразной по составу сотрудников и пересмотреть свои корпоративные принципы. Об этом сообщила соосновательница The Huffington Post и член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон. Как сказала Хаффингтон в своем выступлении, «талантливым мудакам у нас не место. Никому не будет никаких поблажек, даже если они показывают блестящие рабочие результаты».

До тех пор пока Трэвис Каланик не выйдет из отпуска, его функции будет выполнять команда его непосредственных подчиненных — однако есть мнение, что ему лучше не возвращаться. По мнению экспертов, ситуация осложняется и тем, что из-за публичного кризиса компанию покинуло несколько топ-менеджеров. В частности, почти сразу после публикации Сьюзан Фаулер был уволен вице-президент компании Амит Сингхал: выяснилось, что с прежней работы в Google он ушел после обвинений в домогательствах — и скрыл этот факт при переходе в Uber.

Вероятно, на этом кадровые перестановки в Uber не прекратятся: сразу после выступления Арианны Хаффингтон стало известно об отставке еще одного члена совета директоров компании, Дэвида Бондермана. Причиной стала его ироничная ремарка во время выступления Хаффингтон — о том, что увеличение числа женщин в руководстве компаний ведет не к лучшим результатам, а к большей болтовне. В прессе новость вышла с заголовками вроде «Член совета директоров Uber уволился после сексистской шутки на собрании о проблеме сексизма».