«Я стал банкротом из-за тебя»: водитель Uber поставил главе Uber одну звезду
28 февраля Bloomberg опубликовал видеозапись из салона автомобиля, который работает в системе такси Uber Black. На заднем сиденье находился основатель и глава Uber Трэвис Каланик и две девушки. Когда поездка подходила к концу, водитель пожаловался Каланику на плохие условия работы. В ответ он услышал, что некоторые люди «не любят брать ответственность за собственное дерьмо» и обвиняют других в неудачах. После публикации ролика Каланик признался, что вел себя неподобающе, и принес извинения. «Медуза» рассказывает, из-за чего поругались водитель и глава Uber.
В воскресенье, 5 февраля, глава Uber Трэвис Каланик вызвал сервис Uber Black после окончания Супербоула. Топ-менеджера сопровождали две девушки, с которыми он вел ни к чему не обязывающий разговор. «Я делаю так, чтобы каждый год у меня был сложным. Так я живу. Если год легкий, значит, я недостаточно хорошо работаю», — бахвалится Каланик на записи, которую изданию Bloomberg передал водитель такси, 37-летний Фавзи Камел.
Когда машина приехала на место назначения, девушки вышли, а Камел пожал Каланику руку и заговорил с ним. Создатель Uber хотел приободрить водителя и сказал, что компания сокращает количество машин Uber Black и Камелу будет проще конкурировать за заказы, на что водитель ответил: «Вы поднимете стандарты обслуживания, но снижаете цены».
Его слова — главная претензия всех водителей, которые работают с Uber и полностью подчинены ценовой политике сервиса. Дальше разговор шел следующим образом:
— Нам необходимо [снижать цены], у нас есть конкуренты, иначе мы бы разорились.
— Конкуренты? Мужик, в твоих руках целая бизнес-модель, ты можешь ставить любые цены, но вместо этого даешь всем по бесплатной поездке.
— Не-не-не, ты не понял меня. Мы начали в топовом сегменте. Мы не пошли на массовый рынок не потому, что хотели этого, а потому, что иначе нас выбили бы с рынка.
— Что? Lyft? Но это же не проблема.
— Это не проблема только потому, что я победил их. Если бы я не сделал того, что я сделал, нас бы точно победили.
— Но люди не верят тебе больше. Я потерял 97 тысяч долларов из-за тебя. Я банкрот из-за тебя. Да-да-да. Ты меняешь [условия работы] каждый день. Каждый день.
— Подожди секунду, что я поменял в Uber Black?
— Ты поменял весь бизнес, ты снизил цены.
— На Uber Black?
— Да.
— Чушь собачья.
<…>
— Все началось с 20 долларов. Сколько сейчас стоит одна миля, 2,75 доллара?
— Знаешь что? Некоторые люди просто не любят брать ответственность за свое собственное дерьмо. Они винят других в том, что происходит в их жизни. Удачи!
— Удачи и тебе, но я знаю, что успех тебе не светит.
После поездки Фавзи Камел оценил своего пассажира в один балл. Какую оценку ему поставил Каланик, неизвестно.
В тот же день, когда Bloomberg опубликовал видео перепалки Каланика с водителем, глава Uber написал открытое письмо ко всем сотрудникам компании. «Сказать, что мне стыдно, — ничего не сказать. Моя работа как лидера — вести вас и в первую очередь действовать так, чтобы мы все этим гордились. Я себя вел совсем не так, и этому нет никакого оправдания», — говорится в письме Каланика. Также 40-летний основатель Uber признался, что ему нужно «повзрослеть» и что ему нужна помощь с лидерскими качествами. И принес извинения Фавзи Камелу и всем водителям Uber.