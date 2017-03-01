«Я стал банкротом из-за тебя»: водитель Uber поставил главе Uber одну звезду

28 февраля Bloomberg опубликовал видеозапись из салона автомобиля, который работает в системе такси Uber Black. На заднем сиденье находился основатель и глава Uber Трэвис Каланик и две девушки. Когда поездка подходила к концу, водитель пожаловался Каланику на плохие условия работы. В ответ он услышал, что некоторые люди «не любят брать ответственность за собственное дерьмо» и обвиняют других в неудачах. После публикации ролика Каланик признался, что вел себя неподобающе, и принес извинения. «Медуза» рассказывает, из-за чего поругались водитель и глава Uber.

В воскресенье, 5 февраля, глава Uber Трэвис Каланик вызвал сервис после окончания Супербоула. Топ-менеджера сопровождали две девушки, с которыми он вел ни к чему не обязывающий разговор. «Я делаю так, чтобы каждый год у меня был сложным. Так я живу. Если год легкий, значит, я недостаточно хорошо работаю», — бахвалится Каланик на записи, которую изданию Bloomberg передал водитель такси, 37-летний Фавзи Камел.

Когда машина приехала на место назначения, девушки вышли, а Камел пожал Каланику руку и заговорил с ним. Создатель Uber хотел приободрить водителя и сказал, что компания сокращает количество машин Uber Black и Камелу будет проще конкурировать за заказы, на что водитель ответил: «Вы поднимете стандарты обслуживания, но снижаете цены».

Его слова — главная претензия всех водителей, которые работают с Uber и полностью подчинены ценовой политике сервиса. Дальше разговор шел следующим образом:

— Нам необходимо [снижать цены], у нас есть конкуренты, иначе мы бы разорились.

— Конкуренты? Мужик, в твоих руках целая бизнес-модель, ты можешь ставить любые цены, но вместо этого даешь всем по бесплатной поездке.

— Не-не-не, ты не понял меня. Мы начали в топовом сегменте. Мы не пошли на массовый рынок не потому, что хотели этого, а потому, что иначе нас выбили бы с рынка.

— Что? ? Но это же не проблема.

— Это не проблема только потому, что я победил их. Если бы я не сделал того, что я сделал, нас бы точно победили.

— Но люди не верят тебе больше. Я потерял 97 тысяч долларов из-за тебя. Я банкрот из-за тебя. Да-да-да. Ты меняешь [условия работы] каждый день. Каждый день.

— Подожди секунду, что я поменял в Uber Black?

— Ты поменял весь бизнес, ты снизил цены.

— На Uber Black?

— Да.

— Чушь собачья.

<…>

— Все началось с 20 долларов. Сколько сейчас стоит одна миля, 2,75 доллара?

— Знаешь что? Некоторые люди просто не любят брать ответственность за свое собственное дерьмо. Они винят других в том, что происходит в их жизни. Удачи!

— Удачи и тебе, но я знаю, что успех тебе не светит.

После поездки Фавзи Камел оценил своего пассажира в один балл. Какую оценку ему поставил Каланик, неизвестно.

В тот же день, когда Bloomberg опубликовал видео перепалки Каланика с водителем, глава Uber написал открытое письмо ко всем сотрудникам компании. «Сказать, что мне стыдно, — ничего не сказать. Моя работа как лидера — вести вас и в первую очередь действовать так, чтобы мы все этим гордились. Я себя вел совсем не так, и этому нет никакого оправдания», — говорится в письме Каланика. Также 40-летний основатель Uber признался, что ему нужно «повзрослеть» и что ему нужна помощь с лидерскими качествами. И принес извинения Фавзи Камелу и всем водителям Uber.