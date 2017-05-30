Uber уволил главу программы по созданию беспилотных машин. Google обвинил его в краже технологий

Компания Uber уволила вице-президента Энтони Левандовски, который возглавлял программу по созданию беспилотных грузовиков. Об этом сообщает Reuters.

Ранее об этом сообщила газета The New York Times сообщила со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании. Как следовало из публикации, решение связано с нежеланием Левандовски выступать в суде по иску компании Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), которая обвинила его в краже технологий.

Uber, настаивающий на оригинальности своих разработок, призывал Левандовски сотрудничать с судом, однако тот сослался на пятую поправку к Конституции США, гарантирующей право не свидетельствовать против себя.