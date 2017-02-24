Разработчики беспилотной машины Google обвинили Uber в краже информации

Разработчик беспилотных автомобилей Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google) подал иск с обвинениями в краже технологий к компании Uber Technologies и принадлежащему ей стартапу по созданию беспилотных грузовиков Otto.

В Waymo утверждают, что один из основателей Otto Энтони Левандовски перед увольнением из Waymo скачал 14 тысяч конфиденциальных документов, связанных с технологией лидара — сенсора, который с помощью отражений света определяет положение объектов в пространстве. Согласно иску, Левандоски пытался скрыть следы своих действий.

«Технология лидара компании Uber — на самом деле технология лидара компании Waymo», — сказано в иске.

В Waymo пояснили, что их разработки позволили сделать лидар значительно дешевле, чем у конкурентов, поэтому технология считается «одним из самых ценных активов компании». В Uber заявили, что серьезно воспринимают обвинения в адрес своих сотрудников и «внимательно изучат этот вопрос».