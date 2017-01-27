Tesla подала в суд на бывшего руководителя разработки автопилота

Компания Tesla подала иск против бывшего руководителя подразделения по разработке и созданию автопилота Стерлинга Андерсона.

В исковом заявлении, направленном компанией в суд штата Калифорния в городе Санта-Ана, говорится, что Андерсон пытался переманить около десятка инженеров Tesla в собственный стартап по созданию беспилотного автомобиля.

Кроме того, утверждает истец, он незаконно завладел «сотнями гигабайт» конфиденциальной информации, которую планировал использовать для своей компании, а также предпринял действия, чтобы скрыть этот факт.

Соответчиком в иске указан Крис Урмсон — деловой партнер Андерсона, который ранее возглавлял проект Google по созданию беспилотных автомобилей.

Tesla требует от ответчиков возместить причиненный их действиями ущерб, не называя точной суммы. Кроме того, Tesla также просит суд проверить возможное использование ее разработок в компании Андерсона.

Компания Андерсона Aurora Innovation распространила заявление, в котором заявила, что иск Tesla является беспочвенным, а сама компания «проявляет нездоровую боязнь конкуренции».