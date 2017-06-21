Основатель Uber Трэвис Каланик покинул пост главы компании
Трэвис Каланик подал в отставку с поста главы компании Uber, сообщает The New York Times.
20 июня, рассказали источники издания, пять основных инвесторов Uber направили Каланику письмо, в котором потребовали от него немедленно уйти в отставку, объяснив это необходимостью обновления руководства компании.
Каланик после многочасовых переговоров с несколькими инвесторами, рассказали собеседники The New York Times, принял решение объявить об отставке.
«Я люблю Uber больше всего на свете и в этот трудный лично для меня момент я принял просьбу инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог вернуться к созиданию, а не отвлекаться на еще один бой», — говорится в заявлении Каланика об отставке (англ.яз.).