истории
Какие убеждения вредные? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
17:16, 18 июля 2017
Ура, у нас новый подкаст — «Дело случая»! Его ведут редактор «Медузы» Катя Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий. Каждую неделю они будут на конкретных примерах изучать, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В первом выпуске Кронгауз и Бабицкий обсуждают, можно ли запрещать людям верить во что-то и лечить детей вопреки религиозным убеждениям их родителей, а также — какие именно убеждения мы считаем вредными и почему.
Полезные материалы к этому подкасту: 1) Одна нескончаемая проверка. Верховный суд РФ запретил «свидетелей Иеговы» 2) ВИЧ-диссидентку из Тюмени будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь. Трехлетняя девочка умерла