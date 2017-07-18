Какие убеждения вредные? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Ура, у нас новый подкаст — «Дело случая»! Его ведут редактор «Медузы» Катя Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий. Каждую неделю они будут на конкретных примерах изучать, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В первом выпуске Кронгауз и Бабицкий обсуждают, можно ли запрещать людям верить во что-то и лечить детей вопреки религиозным убеждениям их родителей, а также — какие именно убеждения мы считаем вредными и почему.