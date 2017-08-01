истории
Кому верить в историях о насилии? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
08:24, 1 августа 2017
Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они обсуждают, какими неоднозначными бывают истории о домашнем насилии и как с этим разбираться журналистам, как история 16-летней Дианы Шурыгиной спровоцировала всероссийскую дискуссию о том, можно ли обвинять в произошедшем жертву, и какое наказание за домашнее насилие следует считать адекватным.
Материалы, обсуждаемые в подкасте:
- Сайт «Такие дела» удалил статью о насилии над мужчиной после обвинений в непрофессионализме
- Woman who wrote book with her rapist says rape isnʼt «locker room talk» in powerful interview with attacker
- Кто такая Диана Шурыгина и почему ее так много обсуждают? Пользователи соцсетей не поверили жертве изнасилования и начали ее травлю