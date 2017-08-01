Кому верить в историях о насилии? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они обсуждают, какими неоднозначными бывают истории о домашнем насилии и как с этим разбираться журналистам, как история 16-летней Дианы Шурыгиной спровоцировала всероссийскую дискуссию о том, можно ли обвинять в произошедшем жертву, и какое наказание за домашнее насилие следует считать адекватным.