истории

Кому верить в историях о насилии? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Meduza
08:24, 1 августа 2017

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они обсуждают, какими неоднозначными бывают истории о домашнем насилии и как с этим разбираться журналистам, как история 16-летней Дианы Шурыгиной спровоцировала всероссийскую дискуссию о том, можно ли обвинять в произошедшем жертву, и какое наказание за домашнее насилие следует считать адекватным.

Материалы, обсуждаемые в подкасте:

Предыдущие выпуски

Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас есть версии для iOS, Android и RSS-поток

Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас есть версии для iOS, Android и RSS-поток

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме