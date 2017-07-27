Сайт «Такие дела» удалил статью о насилии над мужчиной после обвинений в непрофессионализме

Сайт «Такие дела», учрежденный благотворительным фондом «Нужна помощь», удалил статью «Я до сих пор ее боюсь», в которой говорилось о мужчине, ставшем жертвой насилия со стороны жены.

Материал был опубликован 24 июля; согласно данным счетчика на сайте издания, его прочитали около 54 тысяч раз. Днем 27 июля вместо статьи появилась надпись: «Здесь был текст, содержавший одностороннюю и непроверенную информацию. Мы сняли его и приносим извинения всем, кому могли навредить наши слова».

В статье «Я до сих пор ее боюсь» шла речь о паре по имени Маша и Дима. Текст был написан от третьего лица и описывал отношения с позиции Димы, который рассказывал об унижениях и случаях физического насилия со стороны бывшей жены. Комментариев Маши в статье не было.

Она его унижала, оскорбляла, обесценивала его увлечения и работу, читала переписки, будила ночами, чтобы «поговорить» и ... Опубликовано Такие Дела 23 июля 2017 г.

В конце статьи был приведен комментарий директора центра помощи пережившим насилие «Сестры» Надежды Замотаевой о том, что мужчины также становятся жертвами домашнего насилия. Из материала следовало, что герой статьи обращался в центр; в конце статьи «Такие дела» предлагали пожертвовать организации деньги.

В материалы были сохранены реальные имена героев и опубликована фотография Димы. После публикации несколько знакомых пары в комментариях в фейсбуке обвинили «Такие дела» в искажении фактов. Редактор отдела специальных корреспондентов «Медузы» Александр Горбачев в своем фейсбуке указал на нарушение журналистских стандартов — в частности, из-за того, что в статье не было дано слово Маше и были приведены ее медицинские данные.

Кроме того, центр «Сестры» сообщил, что комментарий Надежды Замотаевой «описывал общую ситуацию» и не был «экспертизой конкретного случая».

Вечером в день публикации редакция «Таких дел» в фейсбуке извинилась перед обоими героями материала за то, что «влезла в их конфликт». Сотрудники сайта заявили, что тексты «в поддержку фондов» строятся не так, как «обычные журналистские материалы», и в их задачи не входило «разбираться, кто прав, кто виноват и „кто первый начал“». Об удалении статьи в посте речь не шла.

27 июля Cosmopolitan опубликовал рассказ Маши, которая заявила, что просила издателя «Таких дел» Митю Алешковского «убрать материал или отредактировать, заменив реальные имена на вымышленные», однако этого сделано не было. По данным издания, «Такие дела» удалили свою статью через полтора часа после публикации на Cosmopolitan.