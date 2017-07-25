Зачем нужны родители? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю редактор «Медузы» Катя Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. Во втором выпуске они обсуждают, как сегодня переосмысляется роль матери в воспитании ребенка и что для этого сделал Криштиану Роналду, почему мы так печемся о своих генах и какую вообще функцию теперь выполняют родители.