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Смотрите: Криштиану Роналду с детьми (их теперь трое!)
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми — семилетним Криштиану-младшим и только что родившимися близнецами, ради встречи с которыми он пропустил последний матч Кубка конфедераций в России. Роналду подписал фото одним словом: «Счастлив».
Первое фото с близнецами Роналду выложил в начале июля. «Так счастлив иметь возможность держать две новые любви своей жизни», — написал он тогда.
Кто мать близнецов, неизвестно, Роналду не раскрывает ее имя. СМИ предполагают, что речь идет о суррогатном материнстве.