истории
Обидно ли гореть в аду? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким
Meduza
09:00, 8 августа 2017
Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они рассуждают, почему верующих обижает ловля покемонов в храме или фотосессия с полуголой моделью на фоне церковных развалин, — и чем чувства верующих отличаются от чувств любых других групп людей.
- Свадебный журнал заподозрили в оскорблении чувств верующих. Он устроил фотосессию в полуразрушенном храме
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