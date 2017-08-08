истории

Обидно ли гореть в аду? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Meduza
09:00, 8 августа 2017

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они рассуждают, почему верующих обижает ловля покемонов в храме или фотосессия с полуголой моделью на фоне церковных развалин, — и чем чувства верующих отличаются от чувств любых других групп людей.

Другие выпуски подкаста «Дело случая»

звукорежиссер — Сергей Подосинов, редактор — Александра Зеркалева, продюсер — Лика Кремер

звукорежиссер — Сергей Подосинов, редактор — Александра Зеркалева, продюсер — Лика Кремер