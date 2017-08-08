Обидно ли гореть в аду? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Каждую неделю редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и независимый журналист Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они рассуждают, почему верующих обижает ловля покемонов в храме или фотосессия с полуголой моделью на фоне церковных развалин, — и чем чувства верующих отличаются от чувств любых других групп людей.