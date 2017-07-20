Язычник написал на язычницу заявление по 282-й статье. Он обвиняет ее в разжигании ненависти к христианам

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю закончило следствие по делу Натальи Телегиной, исповедующей неоязыческий культ Асатру. Она обвиняется сразу по двум статьям УК РФ — в разжигании религиозной розни и в оскорблении чувств верующих. Заявление на Телегину написал последователь того же культа из Санкт-Петербурга Евгений Салтыков. Поводом стала картинка, опубликованная Телегиной во «ВКонтакте».

Жительница Алтайского края Наталья Телегина исповедует неоязыческий . Она создательница и администратор группы во «ВКонтакте» «Яблоки Идунн». Сообщество (заявлено, что оно создано в образовательных целях) посвящено северному язычеству; Идунн — богиня молодости в скандинавской и германской мифологии, хранительница волшебных молодильных яблок.

Осенью 2016 года Телегина опубликовала в группе картинку, на которой викинг заносит молот Тора над горящим христианским храмом. Картинка, как рассказала Телегина «Медузе», была создана для игры ролевиков-реконструкторов. «Она была создана к фестивалю — по теме обороны Новгородской республики от викингов. Такой фестиваль проходил в конце нулевых под Новгородом. Картинка не содержит никакого призыва, являясь лишь художественным изображением», — настаивает Телегина. По ее словам, это была афиша мероприятия реконструкторов.

Заявление на Телегину в полицию написал ее единоверец, глава петербургской общины Асатру Евгений Салтыков. Во «ВКонтакте» он зарегистрирован под ником Сигвальд Годи. Объяснить «Медузе» мотив своего поступка он не смог: «Я в ближайшие две недели в карельских лесах». На своей странице в соцсети он, в частности, написал, что картинка, по его мнению, «разжигает религиозную рознь между язычниками и христианами». «Они [подобные материалы] выставляют мою религию как экстремистскую, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедания, мою собственную и моих близких», — объяснил Салтыков.

Он подчеркнул, что подавал заявление не лично против Телегиной: «Хочу отметить, что на момент подачи заявления об авторе поста я не знал ничего, кроме ника, за которым, как известно, может скрываться кто угодно» (Телегина зарегистрирована во «ВКонтакте» под собственным именем — без ников и псевдонимов).

Заявление попало в управление Следственного комитета по Алтайскому краю. Первоначально следствие согласилось с формулировкой Салтыкова, что оно должно расследоваться по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, в том числе по религиозному признаку). Уже позже следователь по собственной инициативе добавил в дело статью 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания). 282-я статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, 148-я — до одного года.

Следствие по делу завершено, материалы отправлены на утверждение в прокуратуру Алтайского края. Телегина говорит, что уже на следующей неделе ей будет предъявлено окончательное обвинение. «Я ранее этого человека [Салтыкова] и не знала; если бы не эта ситуация, то, наверное, и не узнала бы о нем. Я ему писала, задавала вопросы. Он мне сказал, что он законопослушный гражданин, он хочет, чтобы все было по закону, но я не верю, что человек руководствовался именно этим», — сказала Телегина «Медузе». В сообществе «Яблоки Идунн» появился закрепленный пост: участников группы призывают к сбору средств на адвоката Наталье Телегиной.