Свадебный журнал заподозрили в оскорблении чувств верующих. Он устроил фотосессию в полуразрушенном храме

Управление СК РФ по Татарстану начало доследственную проверку в связи с публикацией свадебным журналом «Совет да любовь» фотографий, на которых модель в полупрозрачном платье позирует в Ильинском храме в селе Гари Елабужского района республики.

Авторов фотосессии заподозрили в оскорблении чувств верующих.

Судя по снимкам, которые опубликовал журнал, храм находится в полуразрушенном состоянии. Издание «Бизнес Online» отмечает, что он выглядит заброшенным, но в нем, «как выяснилось, время от времени ведутся богослужения».

Диакон Алексий Шаманин в комментарии «Бизнес Online» заявил, что в храме действительно проводят службы, хотя он «пока пребывает в плачевном состоянии» и денег на его восстановление нет. «В храме установлена железная дверь, чтобы люди видели, что он не забыт и не заброшен», — сказал диакон.

Фотосессию журнал «Совет да любовь» опубликовал в своем паблике «ВКонтакте». В течение суток снимки были удалены. Журнал принес извинения всем, кого они оскорбили.

«При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное, но ни в коем случае не как „действующий“ храм», — говорится в сообщении редакции журнала.

Шаманин предупредил, что прихожане могут подать в суд на журнал, если редакция решит опубликовать фотографии в бумажной версии издания.