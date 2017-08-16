Будем жить, пока будет тюрьма Аудиоверсия репортажа Ильи Жегулева

Когда-то на острове Огненном в вологодском Новозере был известный на всю Россию монастырь, куда приезжали цари и аристократы. После революции 1917 года монастырь превратили в тюрьму, а в 1990-х так называемый «Вологодский пятак» стал первой в России колонией для пожизненно осужденных. Попасть на Огненный можно только через соседний остров Сладкий — его жизнь, как и жизнь нескольких материковых деревень по соседству, целиком зависит от колонии, а ни интернета, ни общественного транспорта там нет. «Медуза» представляет аудиоверсию репортажа Ильи Жегулева о жизни на Сладком и его рассказ о том, как он добирался до острова и что там увидел. Текст читает Константин Бенюмов.